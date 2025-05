Camminata Montebelluna e gli ultimi giorni di guerra aprile-maggio 1945

Montebelluna, avvenuta il 30 aprile 1945, il MeVe, di concerto con la Biblioteca comunale e l’Ufficio cultura, propone per domenica 4 maggio organizza una Camminata in città dal titolo Montebelluna e gli ultimi giorni di. 🔗 Trevisotoday.it - Camminata "Montebelluna e gli ultimi giorni di guerra (aprile-maggio 1945)" In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione della città di, avvenuta il 30, il MeVe, di concerto con la Biblioteca comunale e l’Ufficio cultura, propone per domenica 4organizza unain città dal titoloe glidi. 🔗 Trevisotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Ultimi giorni per accedere ai corsi gratuiti per diventare mediatori di rete e di comunità - Tempo fino al 17 marzo per iscriversi al bando della Regione Liguria che finanzia la formazione di 90 mediatori di rete e di comunità. La selezione è rivolta agli enti accreditati alla formazione professionale, con corsi che si svolgeranno nelle quattro province: 15 posti a Imperia, 15 a Savona... 🔗genovatoday.it

Il biondo champagne illumina gli ultimi giorni d’inverno: a chi sta bene? - Il biondo champagne è una di quelle tonalità che non passano mai di moda. Elegante, luminoso e incredibilmente raffinato, prende ispirazione – come si può dedurre dal suo nome – dalle sfumature dorate e frizzanti dello champagne, regalando ai capelli un effetto naturale ma d’impatto. A metà strada tra il biondo dorato e il platino, è una nuance estremamente versatile, perfetta per chi desidera un look sofisticato senza risultare artificiale. 🔗amica.it

UNICEF/Ucraina: 10 bambini feriti negli ultimi giorni - Tratto da X UNICEF Ucraina 9 marzo 2025 – Secondo le notizie 5 bambini sono stati feriti nell’attacco di Dobropillia di due notti fa. Questo fa seguito alle notizie del ferimento di altri 5 bambini negli ultimi giorni in tutta l’Ucraina. Ogni giorno questa orribile guerra distrugge le vite dei bambini! E’ necessario porre fine agli attacchi contro le aree civili ora! Comunicato stampa L'articolo UNICEF/Ucraina: 10 bambini feriti negli ultimi giorni proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗puntomagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Camminata Montebelluna e gli ultimi giorni di guerra (aprile-maggio 1945); Montebelluna in rosa, camminare per la Lilt; Oltre 3 mila persone alla Montebelluna in Rosa. Paolo Zanatta e Martina Saccol vincono la corsa competitiva; Montebelluna in rosa, record di 3200 partecipanti. 🔗Ne parlano su altre fonti