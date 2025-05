Camminata della Salute a Pistoia foto e classifica

Pistoia, 1 maggio 2025 – Su di un percorso di km 11,500 per i competitivi, veramente impegnativo, si è disputata con partenza e arrivo dall'ex Ospedale del Ceppo di Pistoia, l'edizione numero quarantasette della Camminata della Salute, organizzata dal Cral Usl di Pistoia con la collaborazione del Gruppo Podistico Cai Pistoia.Il servizio fotografico dell'evento è stato realizzato dalla ETS Regalami un sorriso, che con il suo lavoro volontario continua a sostenere progetti benefici attraverso lo sport.Pistoia, le foto della Camminata della SaluteLa vittoria assoluta è andata a Morgan Petrucci (Orecchiella Garfagnana) in 43'52'' a 1'52'', si classifica al secondo posto Mirko Tondini (Silvano Fedi Pistoia) e con un distacco di 2'16'' Martin Falasca (Atletica Vinci), quarto classificato Davide Silvestri (Montecatini Marathon) e quinto Tiziano Andaloro (La Stanca Valenzatico).

