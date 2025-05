Cambiasso analizza il pareggio | Per l’Inter il 3-3 è migliore dello 0-0! Non penso ci sia rammarico ma…

Cambiasso analizza il pareggio: «Per l’Inter il 3-3 è migliore dello 0-0! Non penso ci sia rammarico, ma.» Le parole dell’ex centrocampista nerazzurroIntervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso ha offerto la sua analisi sul pareggio spettacolare per 3-3 tra i nerazzurri e il Barcellona.LE PAROLE DI Cambiasso DOPO IL 3-3 IN CHAMPIONS LEAGUE- «Per i nerazzurri il 3-3 è un risultato migliore di uno 0-0, dà mentalità e consapevolezza. Non penso ci sia rammarico per l’allenatore, il risultato va bene, bisogna essere contenti per come è arrivato questo pari. L’unica cosa per cui Inzaghi sarà davvero preoccupato è il discorso di Lautaro dopo l’infortunio» Internews24.com 🔗 Internews24.com - Cambiasso analizza il pareggio: «Per l’Inter il 3-3 è migliore dello 0-0! Non penso ci sia rammarico, ma…» il: «Peril 3-3 è0-0! Nonci sia, ma.» Le parole dell’ex centrocampista nerazzurroIntervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex centrocampista delEstebanha offerto la sua analisi sulspettacolare per 3-3 tra i nerazzurri e il Barcellona.LE PAROLE DIDOPO IL 3-3 IN CHAMPIONS LEAGUE- «Per i nerazzurri il 3-3 è un risultatodi uno 0-0, dà mentalità e consapevolezza. Nonci siaper l’allenatore, il risultato va bene, bisogna essere contenti per come è arrivato questo pari. L’unica cosa per cui Inzaghi sarà davvero preoccupato è il discorso di Lautaro dopo l’infortunio» Internews24.com 🔗 Internews24.com

