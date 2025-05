Cambiasso | A Barcellona l’Inter ha lanciato un segnale Come sarebbe andata se…

Barcellona-Inter finisce con un pirotecnico 3-3. La semifinale di ritorno a Milano sarà tutta da giocare. Esteban Cambiasso, su Sky Sport, ha espresso la sua opinione sul match di Champions League giocato questa sera in Spagna.PAREGGIO – l'Inter strappa un pareggio d'oro in casa del Barcellona nella semifinale di andata di Champions League. Finisce con un ampio pareggio, per 3-3, tra i nerazzurri e i blaugrana. Esteban Cambiasso ha analizzato la gara dei campioni d'Italia: «L'impatto dell'Inter è stato molto positivo. Thuram e Dumfries stanno facendo una stagione eccellente. Questo momento negativo si è presentato senza questi due giocatori. I venti minuti finali con la Roma avevano dato un po' la speranza. Pensando a Dumfries, e in più aggiungendo Thuram, il rimpianto è questo secondo tempo giocato dall'Inter senza Lautaro Martinez a causa di un infortunio.

Cagni sicuro: «Il Barcellona ha giocato di più dell’Inter ma corre ancora. Il problema è…» - di RedazioneCagni, l’ex allenatore ha parlato del momento di crisi dell’Inter, al terzo KO di fila: le sue dichiarazioni Cagni, l’ex allenatore ha parlato a TMW Radio del momento di crisi dell’Inter, al terzo KO di fila dopo le sconfitte con Bologna, Milan e Roma. LE PAROLE DI CAGNI – «Le verità non le ho, sono supposizioni dall’esterno, ma quando manca l’ossigeno non ragioni più. Ma devi andare alla ricerca del motivo e lo sa solo Simone Inzaghi e il suo staff. 🔗internews24.com

