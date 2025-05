Cambiaso Juve Tudor sorprende tutti? Nuovo ruolo a Bologna | l’ultima idea del tecnico bianconero verso lo scontro Champions Ultime

Cambiaso Juve, possibile cambio di ruolo a Bologna: l'ultima idea di Tudor verso il big match del Dall'AraCome riportato da La Gazzetta dello Sport, a Bologna Igor Tudor sarà chiamato a sostituire l'infortunato Kelly. Il tecnico starebbe pensando di affidarsi a Cambiaso come braccetto di difesa.Il laterale bianconero è in ballottaggio con Savona, ma ha buone chance di partire dal primo minuto ed è al momento favorito. Al Dall'Ara Cambiaso potrebbe così affiancare Renato Veiga e Kalulu nella difesa a tre disegnata da Tudor.

Ultimissime Juve LIVE: primi contatti per Tonali, il piano di Tudor per recuperare Koopmeiners. L'agente di Cambiaso esce allo scoperto - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

Infortunio Cambiaso, filtra ottimismo in vista di Roma Juve! Svelate le condizioni del terzino: Tudor potrà contare su di lui? Ultime - di Redazione JuventusNews24Infortunio Cambiaso, filtra ottimismo in vista di Roma Juve: tutti i dettagli sulle condizioni del terzino bianconero Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni del terzino della Juve Andrea Cambiaso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se non ci saranno sorprese negative nei prossimi giorni, l'Azzurro sarà convocato per l'importante sfida contro la Roma.

Convocati Juve per il Genoa: Tudor ha quasi tutto il gruppo a disposizione. La scelta definitiva su Cambiaso e Douglas Luiz! La lista - di Redazione JuventusNews24Convocati Juve per il Genoa, Tudor ha stilato i convocati per la sfida di campionato che si terrà quest'oggi all'Allianz Stadium: l'elenco completo Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i convocati per il match di domani contro la Genoa, valido per la 30ª giornata di Serie A. Tudor avrà quasi tutto il gruppo a disposizione, eccezion fatta per i lungodegenti e per Cambiaso e Douglas Luiz.

Bologna Juve, Tudor sorprende tutti: può schierare quel bianconero come braccetto di difesa! La novità di formazione - Bologna Juve, Tudor sorprende tutti: può schierare quel bianconero come braccetto di difesa! La novità di formazione in vista della sfida di domenica Domenica sera la Juve scenderà sul terreno di gioc ...

Juventus, le 3 soluzioni di Tudor dopo Parma: torna Yildiz e può sorprendere sugli esterni - Dopo la caduta del Tardini, più rovinosa nei pensieri che nella classifica, la Juventus si aggrappa a chi può ancora cambiare il corso di una stagione che non. 🔗msn.com

Lo stop, il City e la fiducia non ricambiata: dentro l'involuzione di Cambiaso - Da formidabile jolly a prestazioni non all'altezza, Tudor ci ha riprovato senza essere ripagato: cosa è successo all'azzurro ... 🔗msn.com