Cambia tutto per l’Inter ora il Napoli può gioire | la notizia è inaspettata!

Napoli nell’ultima giornata di campionato, l’Inter dovrà affrontare il Verona con una formazione ampiamente rimaneggiataIl Napoli ha compiuto un vero e proprio miracolo (sportivo), seppur a metà, riuscendo a sorpassare l’Inter al primo posto in classifica, quando mancano ormai quattro giornate alla fine del campionato di Serie A. I ragazzi di Antonio Conte, grazie al successo per 2-0 ottenuto tra le mura amiche del Diego Armando Maradona contro il Torino, ora devono completare l’opera ottenendo almeno 10 degli ultimi 12 punti disponibili, per tagliare un traguardo che vorrebbe dire quarto scudetto della propria storia.l’Inter, invece, si trova costretta ad inseguire, con un occhio sempre più indirizzato verso la Champions League e le sue fatiche, che iniziano a farsi sentire. 🔗 Spazionapoli.it - Cambia tutto per l’Inter, ora il Napoli può gioire: la notizia è inaspettata! Dopo aver subito il sorpasso in classifica dalnell’ultima giornata di campionato,dovrà affrontare il Verona con una formazione ampiamente rimaneggiataIlha compiuto un vero e proprio miracolo (sportivo), seppur a metà, riuscendo a sorpassareal primo posto in classifica, quando mancano ormai quattro giornate alla fine del campionato di Serie A. I ragazzi di Antonio Conte, grazie al successo per 2-0 ottenuto tra le mura amiche del Diego Armando Maradona contro il Torino, ora devono completare l’opera ottenendo almeno 10 degli ultimi 12 punti disponibili, per tagliare un traguardo che vorrebbe dire quarto scudetto della propria storia., invece, si trova costretta ad inseguire, con un occhio sempre più indirizzato verso la Champions League e le sue fatiche, che iniziano a farsi sentire. 🔗 Spazionapoli.it

