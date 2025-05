Calhanoglu chiama a raccolta i tifosi il messaggio dopo Barcellona Inter | Abbiamo bisogno del vostro sostegno combatteremo insieme – FOTO

Calhanoglu chiama a raccolta i tifosi, il messaggio del centrocampista turco dopo Barcellona Inter in vista del match di ritorno a San Siro – FOTOIntervenuto sui suoi profili social al termine di Barcellona Inter, Hakan Calhanoglu ha voluto rivolgere un messaggio ai tifosi Interisti che hanno accompagnato la squadra nell’impegnativa trasferta di ieri in Spagna e che dovranno essere il dodicesimo uomo in campo nella gara di martedì prossimo a San Siro, valevole per la semifinale di ritorno di Champions League. Il regista nerazzurro non ha brillato particolarmente nella gara di ieri allo stadio Olimpico Lluis Companys, per via anche del pressing molto forte e organizzato portato avanti dalla squadra di Hansi Flick. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan C?alhanoglu (@hakanCalhanoglu)IL messaggio – «La prossima settimana, ci aspetta il match in casa, uniti. 🔗 Internews24.com - Calhanoglu chiama a raccolta i tifosi, il messaggio dopo Barcellona Inter: «Abbiamo bisogno del vostro sostegno, combatteremo insieme» – FOTO , ildel centrocampista turcoin vista del match di ritorno a San Siro –venuto sui suoi profili social al termine di, Hakanha voluto rivolgere unaiisti che hanno accompagnato la squadra nell’impegnativa trasferta di ieri in Spagna e che dovranno essere il dodicesimo uomo in campo nella gara di martedì prossimo a San Siro, valevole per la semifinale di ritorno di Champions League. Il regista nerazzurro non ha brillato particolarmente nella gara di ieri allo stadio Olimpico Lluis Companys, per via anche del pressing molto forte e organizzato portato avanti dalla squadra di Hansi Flick. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan C?alhanoglu (@hakan)IL– «La prossima settimana, ci aspetta il match in casa, uniti. 🔗 Internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Futsal Ternana, la società chiama a raccolta i tifosi: “Uniti perché ogni voce sugli spalti diventa forza per la squadra” - Undici punti in graduatoria per la Futsal Ternana, costretta al cambio di passo in questa fase cruciale di campionato. I rossoverdi ospiteranno New Taranto per poi affrontare l’Itria nel turno infrasettimanale. I due appuntamenti sono fissati rispettivamente per sabato 22 (ore 17 al... 🔗ternitoday.it

Play off scudetto: il Cisterna Volley ospita Trento e chiama a raccolta i tifosi - Archiviata la sconfitta di una settimana fa, il Cisterna Volley torna in campo domenica 16 marzo alle 18 al palasport di viale delle Provincie per affrontare l’Itas Trentino in gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto domenica 16 marzo alle 18:00 (diretta RAI - VBTV). Dopo il ko in tre... 🔗latinatoday.it

Unieuro, Nicosanti chiama a raccolta i tifosi: "Abbiamo bisogno di tutto il Palazzo" - Quindici minuti, solo quindici minuti ma pieni di entusiasmo e di voglia di vedere l'Unieuro Forlì protagonista. Tanto è durata la mattina di giovedì la conferenza stampa convocata dal presidente del sodalizio biancorosso Giancarlo Nicosanti. Una conferenza stampa che arriva nel pieno della... 🔗forlitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Calhanoglu chiama a raccolta i tifosi in vista del derby di ritorno: Abbiamo bisogno del vostro supporto; Runjaic: Solet in una big? Solo questione di tempo, se riesce a fare un ulteriore salto in avanti; L’appello di Calhanoglu: “Al ritorno col Barça serve aiuto di tutti gli interisti”; Sorrentino: Josep Martinez bene, può essere il futuro. Giusto che l'Inter sogni il triplete perché.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calhanoglu chiama a raccolta i tifosi in vista del derby di ritorno: "Abbiamo bisogno del vostro supporto" - Hakan Calhanoglu chiama a raccolta i tifosi dell'Inter in vista del secondo round di Coppa Italia dopo l'1-1 nel derby con il Milan, match in cui ha impresso il suo marchio con un tiro vincente da ... 🔗msn.com

Calhanoglu chiama a raccolta i tifosi in vista del derby di ritorno: "Abbiamo bisogno del vostro supporto" - I gol sono tutti nella ripresa, con gli ospiti che vanno subito avanti con la rete di Abraham: al 67’ Calhanoglu trova il pareggio con un bolide dal limite. I nerazzurri dopo il pareggio creano ... 🔗informazione.it

Calhanoglu chiama a raccolta gli interisti: "Abbiamo bisogno del vostro supporto per il ritorno" - Per Hakan Calhanoglu il derby è una partita ancora più particolare rispetto a quanto lo sia per gli altri. Il turco ieri ha segnato il gol dell'1-1, utile per pareggiare l'iniziale vantaggio rossonero ... 🔗milannews.it