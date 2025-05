Calendario Juve | ancora quattro impegni da qui alla fine del campionato di Serie A Quando giocheranno i bianconeri – FOTO

Calendario Juve: ancora quattro impegni da qui alla fine del campionato di Serie A. Quando giocheranno i bianconeri nel mese di maggio – FOTOLa Juve si prepara al rush finale di questo campionato di Serie A, che metterà di fronte nell'ordine Bologna, Lazio, Udinese e Venezia. L'obiettivo dei bianconeri è fare più punti possibile per blindare il posto Champions.?? Le ultima quattro partite di campionato di questa stagione in programma a maggio ???? pic.twitter.comH1NS6Mdk9g— JuventusFC (@Juventusfc) May 1, 2025Si partirà al Dall'Ara contro la squadra di Italiano domenica 4 maggio, poi la trasferta con la Lazio all'Olimpico sabato 10 maggio. Quindi le ultime due partite: in casa con l'Udinese il 18 maggio e in trasferta a Venezia il 25.

