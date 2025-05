Calderone | Il salario minimo funziona solo come slogan I nostri fatti sono un milione di posti di lavoro in più

salario minimo? «È una proposta che funziona da un punto di vista della comunicazione. Il salario minimo può esistere solo se si supera la contrattazione e i sindacati lo sanno benissimo. Io preferisco difendere e valorizzare la contrattazione, compresa quella di secondo livello. È il nostro modello, che va migliorato ma non cancellato per inseguire la comunicazione facile». Lo dichiara in un’intervista al Giornale il ministro del lavoro Marina Calderone in occasione delle celebrazioni del primo maggio.“I salari inadeguati? Il problema c’è da 24 anni”Alla domanda sull’appello sui salari rivolto da Sergio Mattarella, Calderone ripercorre l’iter cronologico della annosa questione. «Il presidente della Repubblica ha evidenziato un limite strutturale del nostro Paese. I salari in Italia crescono meno della media europea, ma non da oggi. 🔗 Secoloditalia.it - Calderone: “Il salario minimo funziona solo come slogan. I nostri fatti sono un milione di posti di lavoro in più” Il? «È una proposta cheda un punto di vista della comunicazione. Ilpuò esisterese si supera la contrattazione e i sindacati lo sanno benissimo. Io preferisco difendere e valorizzare la contrattazione, compresa quella di secondo livello. È il nostro modello, che va migliorato ma non cancellato per inseguire la comunicazione facile». Lo dichiara in un’intervista al Giornale il ministro delMarinain occasione delle celebrazioni del primo maggio.“I salari inadeguati? Il problema c’è da 24 anni”Alla domanda sull’appello sui salari rivolto da Sergio Mattarella,ripercorre l’iter cronologico della annosa questione. «Il presidente della Repubblica ha evidenziato un limite strutturale del nostro Paese. I salari in Italia crescono meno della media europea, ma non da oggi. 🔗 Secoloditalia.it

