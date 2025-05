Calciomercato Verona il trequartista Suslov destinato a dire addio ai gialloblu Quella squadra fa sul serio!

Calciomercato Verona, sarà addio con il trequartista Suslov. Una big italiana sempre interessata al gioiello gialloblu, ma i veneti pretendono Quella cifra Il Calciomercato Verona prevederà tantissimi sacrifici per riuscire ad avere dei bilanci regolari, e uno dei gioielli destinati ad essere ceduti è sicuramente il centrocampista e trequartista gialloblu Suslov: già oggetto del desiderio . 🔗 Calcionews24.com - Calciomercato Verona, il trequartista Suslov destinato a dire addio ai gialloblu. Quella squadra fa sul serio! , saràcon il. Una big italiana sempre interessata al gioiello, ma i veneti pretendonocifra Ilprevederà tantissimi sacrifici per riuscire ad avere dei bilanci regolari, e uno dei gioielli destinati ad essere ceduti è sicuramente il centrocampista e: già oggetto del desiderio . 🔗 Calcionews24.com

Calciomercato Verona, Suslov pronto a salutare tutti. Quelle due big italiane vogliono fare sul serio - Calciomercato Verona, Suslov pronto a dire addio alla squadra gialloblu: due big importanti sul trequartista. Le ultime novità Secondo quanto riportato da CalcioNews24, il calciomercato Verona è pronto a vendere il suo gioiello offensivo Suslov nonostante l’infortunio che lo terrà fuori per un mese intero: fatale per la rincorsa alla salvezza della squadra veneta. Infatti […] 🔗calcionews24.com

Infortunio Suslov, novità molto importanti per il trequartista del Verona. Ecco l’indiscrezione sulle sue condizioni - Infortunio Suslov, novità molto importanti in casa Verona su quelle che sono le attuali condizioni del trequartista gialloblu. Le ultime Le parole di Paolo Zanetti potrebbero mettere un po’ di positività in casa Verona per quanto concerne le condizioni di Suslov dopo l’infortunio. Ecco il racconto di Hellas1903.it LA SITUAZIONE – Come spiegato da Paolo […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Verona, addio Suslov a fine stagione. Fumata bianca sempre più vicina con quella big di Serie A - Calciomercato Verona, già fissato il prezzo di Suslov. (Mezzo) accordo con una big di Serie A: ennesima plusvalenza da parte dei gialloblu Il calciomercato Verona deve cercare di fare l’ennesimo sacrificio in vista dell’estate: la plusvalenza per far salvare i conti di una squadra che ora come ora sta lottando per guadagnarsi sul campo una […] 🔗calcionews24.com

