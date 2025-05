Calciomercato Venezia tutti vogliono il gioiello Nicolussi Caviglia Quella big fa sul serio per l’estate

Calciomercato Venezia, tutti vogliono il centrocampista Nicolussi Caviglia! Una big italiana pronta a fare i salti mortali per il centrocampista veneto La sorpresa del Calciomercato Venezia è sicuramente legata al centrocampista Nicolussi Caviglia, autore di una stagione importante seppur la squadra veneta sia in piena lotta per non retrocedere (nonostante gli ultimi risultati portino grande . 🔗 Calcionews24.com - Calciomercato Venezia, tutti vogliono il gioiello Nicolussi Caviglia. Quella big fa sul serio per l’estate il centrocampista! Una big italiana pronta a fare i salti mortali per il centrocampista veneto La sorpresa delè sicuramente legata al centrocampista, autore di una stagione importante seppur la squadra veneta sia in piena lotta per non retrocedere (nonostante gli ultimi risultati portino grande . 🔗 Calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Venezia, tutti vogliono Oristanio e le sue grandi prodezze. Quanto vogliono i veneti? - Calciomercato Venezia, tutti vogliono le prodezze di Oristanio la prossima stagione! Quanto pretendono i veneti dall’attaccante? Oristanio è uno dei punti più importanti gioielli del calciomercato Venezia: autore di una stagione positiva dove il suo obiettivo è sicuramente quello di fare la differenza per trascinare la squadra verso la salvezza. Secondo quanto riportato da CalcioNews24, […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Juve: Milan e Napoli sull’ex bianconero! Vogliono riportarlo in Serie A, servono 60 milioni! Tutti i dettagli sull’affare - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: Milan e Napoli vogliono l’ex bianconero! Sono pronte a riportarlo in Serie A in cambio di 60 milioni! Tutti i dettagli sull’affare Tornano a rimbalzare rumors dall’Inghilterra circa il possibile ritorno in Serie A di Dejan Kulusevski. Come riferito da GiveMeSport, lo svedese potrebbe lasciare il Tottenham e sarebbe finito nel mirino anche di Milan e Napoli. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Verona, due big interessate a Coppola. I gialloblu vogliono intascare a tutti i costi quella cifra - Calciomercato Verona, tutti vogliono il difensore Coppola: una big italiana pronta a fare sul serio dopo la gara di ieri. Le ultime novità Il calciomercato Verona vede come sempre Coppola l’uomo copertina su cui sarà importante creare una vera e propria asta di mercato con l’obiettivo di incassare di più: nel mezzo anche un grande interesse […] 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Venezia-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Calciomercato Lazio, tutti vogliono Gila: anche l’Inter sullo spagnolo; Calciomercato, le news di mercoledì 8 gennaio; Venezia, Idzes attira interesse: ragazzo e club però non vogliono la cessione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Venezia, tutti vogliono Oristanio e le sue grandi prodezze. Quanto vogliono i veneti? - Calciomercato Venezia, tutti vogliono le prodezze di Oristanio la prossima stagione! Quanto pretendono i veneti dall’attaccante? Oristanio è uno dei punti più importanti gioielli del ... 🔗calcionews24.com

Calciomercato Lazio, per il centrocampo spunta un nome che Fabiani monitora del Venezia: ecco di chi si tratta - Nonostante manchino alcuni mesi alla sessione ufficiale estiva di calciomercato, per la Lazio è già tempo ... con particolare attenzione per il centrocampo a Kike Perez del Venezia. Il quotidiano ... 🔗lazionews24.com