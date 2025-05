Calciomercato Milan via Thiaw e Tomori? Dentro Okoli e … le ultime

Okoli, difensore centrale del Leicester City, obiettivo di Calciomercato del Milan per l'estate. Ma non è l'unico seguito dal club 🔗 Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, via Thiaw e Tomori? Dentro Okoli e … le ultime Caleb, difensore centrale del Leicester City, obiettivo didelper l'estate. Ma non è l'unico seguito dal club 🔗 Pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani prepara la rivoluzione: da Thiaw a Tomori. Ecco chi rischia - Il CEO del Milan Giorgio Furlani prepara la rivoluzione in vista del calciomercato estivo: da Malick Thiaw a Fikayo Tomori. Ecco chi rischia Nel Milan di oggi nessuno è al sicuro, quasi nessuno. La stagione deludente che vede il Diavolo protagonista in negativo, lascerà importanti strascichi in estate. Il management del club di via Aldo Rossi sta, quindi, già preparando la rivoluzione estiva. Rivoluzione che toccherà, inevitabilmente, anche il reparto difensivo. 🔗dailymilan.it

Calciomercato Milan, Thiaw piace in Bundesliga: ecco quanto costa - Il Milan potrebbe cedere Malick Thiaw nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il difensore classe 2001 piace a due club tedeschi 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan – Thiaw, il ritorno a Leverkusen e le incognite sul futuro - Malick Thiaw potrebbe essere vicino a un ritorno a Leverkusen, una città che ha segnato la sua crescita calcistica dai tempi delle giovanili 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Milan, Okoli per la difesa. Sul piatto anche altri due nomi; Milan, rivoluzione in difesa: via Thiaw e Tomori, dentro Mosquera; Milan: per Thiaw c’è lesione, la verità su Pulisic e Morata; Calciomercato, via Tomori e Thiaw? C’è già un nome caldo per il Milan. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, rivoluzione in difesa: via Thiaw e Tomori, dentro Mosquera - Il Milan si prepara a quella che sarà una vera e propria rivoluzione. Soprattutto nel reparto difensivo con le partenze, ormai certe, di Fikayo Tomori e Malick. 🔗calciomercato.com

Calciomercato Milan, nuovo difensore centrale in arrivo dalla Premier League - Il Diavolo, in estate, punterà a rinforzarsi soprattutto nel reparto difensivo: occhi su un centrale della Premier League per il futuro. È difficile trovare qualcosa che abbia funzionato nell’annata d ... 🔗msn.com

Calciomercato Milan, rebus Thiaw: spunta il top club - ha avuto importanti risvolti anche per il calciomercato rossonero. Sugli spalti di San Siro anche Vincent Kompany. Il tecnico del Bayern Monaco a studiare da vicino l’Inter ma anche un obiettivo caldo ... 🔗milannews24.com