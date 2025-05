Calciomercato Milan pronti 30 milioni | arriva da Madrid e segna tanto

Milan alla ricerca di un forte centravanti da affiancare a Santiago Giménez: in Spagna il Diavolo potrebbe cogliere una grande opportunità 🔗 Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, pronti 30 milioni: arriva da Madrid e segna tanto alla ricerca di un forte centravanti da affiancare a Santiago Giménez: in Spagna il Diavolo potrebbe cogliere una grande opportunità 🔗 Pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Milan, colpo da 30 milioni nel mirino. Rivoluzione in attacco! - Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero andare incontro a un'altra rivoluzione, specialmente in attacco. Ecco il colpo in canna 🔗pianetamilan.it

Colpaccio Milan, affare dal Real Madrid: pronti 30 milioni - Il Milan prepara un colpo da maestro, puntando direttamente a un giocatore del Real Madrid, per il quale saranno necessari circa 30 milioni di euro. Il rapporto fra il Milan e il Real Madrid è uno di quelli che negli anni si sono sempre più consolidati e il calciomercato ne è una lampante dimostrazione. Basti ricordare gli affari che hanno portato in Serie A alcuni giocatori quali Theo Hernandez, Brahim Diaz e di recente Alex Jimenez. 🔗tvplay.it

Calciomercato Inter, derby in vista col Milan: i rossoneri pronti a tuffarsi su Lucca in estate? L’Udinese fa il prezzo - di RedazioneCalciomercato Inter, derby in vista col Milan: i rossoneri pronti a tuffarsi su Lucca in estate? L’Udinese fa il prezzo per una sua cessione Gli uomini del calciomercato Inter sono consapevoli di dover operare per puntellare l’attacco del prossimo anno, reparto dove partiranno sicuramente sia Arnautovic che Correa, entrambi in scadenza di contratto. Uno dei nomi più caldi nelle ultime settimane è quello di Lorenzo Lucca. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan: nuovo affare con il Chelsea, via libera al prestito; Il Crystal Palace non molla: pronti 30 milioni per Pavlovic; ??? Juve: pronti 30 milioni per il riscatto di Conceição. Milan: su Theo c'è lo United; Le notizie del 30 gennaio 2025 di calciomercato: se arriva Gimenez il Milan cede Morata al Galatasaray. Juve, affondo per Danso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Milan, Gimenez non basta: pronti 30 milioni per il suo compagno di reparto - Il Milan si sta attivando in sede di calciomercato, nel mirino un altro attaccante da affiancare a Santiago Gimenez: pronti 30 milioni Quella che sta per volgere al termine, non è stata una stagione f ... 🔗calciodangolo.com

Calciomercato Milan, addio Tomori: pronto un difensore italiano da 30 milioni - Milan, dopo Tomori, un italiano per la difesa: 30 milioni pronti per rinforzare la squadra ... allora potrebbe interessarti anche: Calciomercato Milan, operazione a centrocampo:Saelemaekers ... 🔗msn.com

Calciomercato Milan, pronte le cessioni di due big: svelata la strategia! - Le ultime sulle mosse di calciomercato del Milan in vista della sessione estiva ... in scadenza nel 2026 e per il quale servirà un’offerta intorno ai 30 milioni, e di Fikayo Tomori, in ... 🔗calcionews24.com