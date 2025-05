Calciomercato Milan Okoli per la difesa Sul piatto anche altri due nomi

Okoli, difensore centrale del Leicester City, obiettivo di Calciomercato del Milan per l'estate. Ma non è l'unico seguito dal club 🔗 Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Okoli per la difesa. Sul piatto anche altri due nomi Caleb, difensore centrale del Leicester City, obiettivo didelper l'estate. Ma non è l'unico seguito dal club 🔗 Pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Milan, un forte centrale italiano per la difesa: le ultime - Nella prossima sessione estiva di calciomercato il Milan punterà un po' di più anche sui calciatori italiani: l'obiettivo per la retroguardia 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, per la difesa obiettivo Coppola: la situazione - Diego Coppola, difensore centrale dell'Hellas Verona, obiettivo del Milan per la sessione estiva di calciomercato. Una curiosità su di lui 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan – Occhi su Araujo: un nome per la difesa del futuro - Il Milan continua a pianificare il suo futuro, tra la possibile nomina di Fabio Paratici spunta un nome per la difesa: ecco Araujo 🔗pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mercato Milan, idea Okoli per la difesa. Piacciono anche Coppola e Mosquera; Milan, Moncada chiude per il difensore: arriva dalla Premier; Il Milan si rafforza in difesa: i tre calciatori nel mirino!; Calciomercato, il Milan pesca il nuovo difensore centrale in Premier League. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Milan, che colpo dalla Premier League: c’è la conferma dell’agente - Il Milan guarda in Inghilterra per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Le parole dell'agente del giocatore confermano tutto. 🔗spaziomilan.it

Mercato Milan, Okoli nome caldo per la difesa? L’annuncio dell’agente non lascia dubbi sul futuro - Intervistato da TMW, Alessandro Barison, agente di Okoli, difensore centrale del Leicester, ha parlato così del presunto interesse del calciomercato Milan per il suo assistito: PAROLE – «Da noi si ... 🔗milannews24.com

Mercato Milan, Okoli obiettivo caldo! Il Diavolo si muove, può sostituire loro due in difesa - Mercato Milan, i rossoneri sono piombati su Okoli per cercare di rinforzare la retroguardia: può prendere il posto di Thiaw o Tomori Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe pesca ... 🔗milannews24.com