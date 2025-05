Calciomercato Liverpool Chiesa può tornare in Italia? Le ultime indiscrezioni sul futuro dell’attaccante italiano

Chiesa via dal Liverpool? L’ex Juve può tornare subito in Serie A: forte interesse di una rivale dei bianconeri. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Chiesa via dal Liverpool? L’ex Juve nel mirino di una rivale in campionato: l’indiscrezione e tutti i dettagli Il Milan piomba su Federico Chiesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome dell’ex Juve è tenuto sotto stretta osservazione dalla dirigenza rossonera. Chiesa può tornare a essere un’idea per il Milan, visto che con il Liverpool è rimasto finora ai margini: l’esterno vuole tornare protagonista nell’anno che porterà ai Mondiali del 2026. 🔗juventusnews24.com

Yildiz Liverpool, l’affare può decollare anche decollare: scenari cambiati dopo l’affare Chiesa. Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Yildiz Liverpool, l’affare può decollare anche decollare: scenari cambiati dopo l’affare Chiesa. Le ultimissime sul futuro del fuoriclasse turco Arrivano novità molto importanti sul fronte Kenan Yildiz, gioiellino di proprietà della Juventus al momento però non così sicuro di restare in bianconero anche per le prossime stagioni. Sulle sue tracce ci sarebbe tra le altre anche il Liverpool. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Inter, destino segnato per Chiesa: sarà addio al Liverpool! Nerazzurri alla finestra, ma non sono i soli - di RedazioneCalciomercato Inter, destino segnato per Chiesa: sarà addio al Liverpool! Nerazzurri alla finestra, ma non sono i soli. Quale futuro per l’ex Juve? Accostato ripetutamente nel corso degli ultimi mesi al calciomercato Inter, Federico Chiesa in estate si è trasferito al Liverpool dopo aver salutato la Juventus. L’attaccante italiano non ha però trovato le sue fortune in terra inglese: sotto la guida di Arne Slot ha collezionato appena 3 presenze stagionali e i Reds hanno già deciso che lasceranno partire il calciatore al termine della stagione, col suo rientro alla Juve al ... 🔗internews24.com

