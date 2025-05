Calciomercato Lazio rivoluzione in difesa | tra chi parte e chi resta ecco i nomi seguiti dai biancocelesti

Calciomercato Lazio, quest’estate rivoluzione in difesa: i possibili addii, le conferme e i nuovi nomi per il reparto arretrato Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, la Lazio è pronta a proseguire la rivoluzione iniziata la scorsa estate, con un focus particolare sul reparto difensivo. Il club biancoceleste intende rinnovare la coppia centrale, anche in . 🔗 Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, rivoluzione in difesa: tra chi parte e chi resta ecco i nomi seguiti dai biancocelesti , quest’estatein: i possibili addii, le conferme e i nuoviper il reparto arretrato Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, laè pronta a proseguire lainiziata la scorsa estate, con un focus particolare sul reparto difensivo. Il club biancoceleste intende rinnovare la coppia centrale, anche in . 🔗 Calcionews24.com

