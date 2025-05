Calciomercato Juventus il grande ex è già ai saluti | può tornare in Serie A! Lo scenario in vista della prossima stagione Ultime

Calciomercato Juventus, il grande ex può tornare in Serie A. Gli aggiornamenti in vista della prossima stagioneLa Gazzetta dello Sport ha fornito un aggiornamento sul possibile futuro di Federico Chiesa, esterno che il Calciomercato Juve ha ceduto la scorsa estate al Liverpool di Slot. L'esterno italiano è già fuori dai piani del tecnico e dei Reds.L'attaccante della Nazionale italiana, infatti, ha disputato solo 4 partite di campionato (gli serve la quinta per ricevere la medaglia di vincitore della Premier League). Occhi puntati, dunque, sul possibile ritorno immediata in Serie A nella prossima estate.

