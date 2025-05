Calciomercato Juventus | il Chelsea mette la freccia per l’ex bianconero Clausola da 60 milioni Blues pronti a pagarla! Ultimissime

Calciomercato Juventus: il Chelsea spinge per avere l'ex bianconero. Clausola da 60 milioni, Blues pronti a pagarla! Tutti i dettagliCome riferito da AS, si scatena l'asta per quanto riguarda Dean Huijsen, difensore classe 2005 che la scorsa estate ha detto addio alla Juve per passare al Bournemouth.Le voci dalla Spagna svelano come il Real Madrid al momento sia più defilato nella corsa al giocatore, poiché il Chelsea ha sorpassato tutti ed è balzato in pole position per acquistarlo. I Blues, infatti, sarebbero pronti a pagare la Clausola rescissoria da 60 milioni di euro per tesserarlo prima del Mondiale per Club.

