Calciomercato Juve svolta a sorpresa | ha scartato quella squadra! Novità sul futuro di un big bianconero Ultimissime

Juve, svolta nel futuro del portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere nel corso della prossima estateTuttosport ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Francisco Conceicao, l’esterno portoghese che il Calciomercato Juve ha prelevato in prestito secco dal Porto. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere.Il giocatore, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di tornare a vestire la maglia dei Dragoes dopo la frattura della scorsa estate. Tuttavia, la dirigenza della Juve non ha ancora deciso se esercitare o meno il riscatto attraverso il pagamento della clausola da 30 milioni di euro. Dipenderà anche dal finale di stagione di Conceicao. .com 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, svolta a sorpresa: ha scartato quella squadra! Novità sul futuro di un big bianconero. Ultimissime Conceicaoneldel portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere nel corso della prossima estateTuttosport ha fornito un importante aggiornamento suldi Francisco Conceicao, l’esterno portoghese che ilha prelevato in prestito secco dal Porto. Il suoè ancora tutto da scrivere.Il giocatore, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di tornare a vestire la maglia dei Dragoes dopo la frattura della scorsa estate. Tuttavia, la dirigenza dellanon ha ancora deciso se esercitare o meno il riscatto attraverso il pagamento della clausola da 30 milioni di euro. Dipenderà anche dal finale di stagione di Conceicao. .com 🔗 Juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Juve, un altro addio prima del Mondiale per Club? Possibile svolta a sorpresa per un bianconero. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, addio prima del Mondiale? Lo scenario clamoroso per un bianconero: rivelazione di mercato La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Kolo Muani, l’attaccante acquistato a gennaio dal calciomercato Juve con la formula del prestito secco. Dopo un impatto super, il centravanti francese si è fermato ed è ormai a secco da due mesi. Con l’arrivo di Tudor, inoltre, ha perso il posto da titolare. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, svolta a sorpresa: la destinazione più probabile è l’Arabia Saudita! Rivelazione sul futuro del bomber - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, destinazione Arabia Saudita più probabile: la rivelazione sul futuro del bomber seguito dai bianconeri Il calciomercato Juve sogna Victor Osimhen per la prossima stagione. Il centravanti del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, è nel mirino anche di Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United e Chelsea. L’Arabia Saudita, però, fa sul serio: il giornalista di The Athletic David Ornstein ha rivelato che i club inglesi sarebbero convinti che la destinazione più probabile di Osimhen sia la Saudi Pro League. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Paolo Rossi fa un nome a sorpresa: «Prenderei lui, giocatore totale che aggiusterebbe tante cose!» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: il giornalista Paolo Rossi ha fatto questo nome come possibile acquisto dei bianconeri. Le sue parole Sul suo profilo X, il giornalista di Juventusnews24 Paolo Rossi ha fatto questo nome in chiave calciomercato per la Juventus. Ecco cosa ha scritto. Come sempre succede nei sogni di mercato, sembra che adesso anche per la #Juve ci sia un solo nome che sistemerebbe tutto: #Tonali. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Juve, il big ha scartato quella squadra; Juventus, preso il nuovo Kimmich? Arriva dalla Germania; Mercato Juve, arriva la svolta: spuntano due nomi a sorpresa per la difesa; Mercato Juventus, svolta a sorpresa? L'annuncio del bomber. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milik Juventus, l’ultimo rinnovo a sorpresa apre due scenari per il futuro: a cosa pensa la società. Gli aggiornamenti - Milik Juventus, l’ultimo rinnovo a sorpresa apre due scenari per il futuro: a cosa pensa la società bianconera. Gli aggiornamenti sul centravanti L’ultimo rinnovo a sorpresa di Arkadiusz Milik, quest’ ... 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, svolta a sorpresa? L’annuncio del bomber non esclude quella ipotesi: novità sul futuro di Osimhen - Il calciomercato Juve sogna Osimhen in vista della prossima stagione. L’attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, accostato anche ai bianconeri, ha parlato così del suo futuro dopo il derby ... 🔗juventusnews24.com

Juventus, Milik verso il rinnovo a sorpresa: i dettagli, c'è un motivo - Arkadiusz Milik si appresta a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. L`attaccante polacco si è accordato per prolungare la ... 🔗msn.com