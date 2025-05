Calciomercato Juve | passo indietro del Manchester United per l’obiettivo in attacco? L’annuncio di Amorim non lascia più dubbi

Intervistato da sport tv, l'allenatore del Manchester United Ruben Amorim si è espresso così su Viktor Gyokeres, obiettivo anche del Calciomercato Juve. Di seguito riportate le sue parole.

GYOKERES – «Non gli ho parlato. Ma se un giocatore vuole venire al Manchester United solo per giocare la Champions League, allora non verrà. Vogliamo giocatori che vogliano rappresentare lo United, non giocatori che vogliano giocare in determinate competizioni».

