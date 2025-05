Calciomercato Juve LIVE | Douglas Luiz al capolinea Gatti rinnova fino al 2030 Novità anche su Conceicao

Calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi

Il Calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime Calciomercato Juve in tempo reale.

Ultimissime Calciomercato Juve: GIOVEDÌ 1 MAGGIO 2025

Rinnovo Gatti Juve, è fatta per la firma del difensore bianconero! Durata contratto e cifre: tutti i dettagli sul prolungamento

Douglas Luiz Juve, futuro già segnato? Destinazione Premier League: il club bianconero fissa il prezzo per la cessione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Juventus fissa il prezzo per Douglas Luiz: 40 milioni di euro - Lo sfogo social potrebbe aver sancito l'addio di Douglas Luiz alla Juventus. Il brasiliano è stato il vero flop del mercato estivo bianconero, insieme a Koopmeiners. Ma mentre l'olandese sembra essere ... 🔗msn.com

QS - Douglas Luiz, per l'addio alla Juve possono bastare 40 milioni di euro - Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe 1998, sarebbe tra i cedibili in casa Juventus: stando a quanto riportato dal "QS", il club bianconero prenderebbe in considerazione offerte ... 🔗tuttojuve.com

Douglas Luiz Juve, futuro già segnato? Destinazione Premier League: il club bianconero fissa il prezzo per la cessione. Cifre e dettagli - Douglas Luiz Juve, il centrocampista brasiliano è già ai saluti: cosa filtra sul suo futuro Dopo l’ultimo sfogo social, Douglas Luiz è sempre più lontano dalla conferma alla Juventus. Il centrocampist ... 🔗juventusnews24.com