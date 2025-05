Calciomercato Juve i bianconeri beffano il Napoli per quel difensore? Mossa in anticipo e obiettivo chiaro per l’estate Il retroscena

Calciomercato Juve, i bianconeri beffano il Napoli per quel difensore? Tutti gli aggiornamenti e il retroscenaPaolo Paganini ha analizzato a TMW Radio le possibili mosse del Calciomercato Juve per quanto riguarda Comuzzo, difensore della Fiorentina. I bianconeri avevano, nel momento del passaggio di Fagioli a Firenze, chiesto di non dare il giocatore al Napoli per parlarne poi in estate.PAROLE – «Vedremo cosa succederà a giugno. La Juve ha dato Fagioli quando il Napoli stava per prendere Comuzzo. La Juve è andata sulla Fiorentina per dargli Fagioli e chiedere di non dare Comuzzo, per riparlarne poi a giugno. La Juve vuole creare uno zoccolo duro italiano». .com 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, i bianconeri beffano il Napoli per quel difensore? Mossa in anticipo e obiettivo chiaro per l’estate. Il retroscena , iilper? Tutti gli aggiornamenti e ilPaolo Paganini ha analizzato a TMW Radio le possibili mosse delper quanto riguarda Comuzzo,della Fiorentina. Iavevano, nel momento del passaggio di Fagioli a Firenze, chiesto di non dare il giocatore alper parlarne poi in estate.PAROLE – «Vedremo cosa succederà a giugno. Laha dato Fagioli quando ilstava per prendere Comuzzo. Laè andata sulla Fiorentina per dargli Fagioli e chiedere di non dare Comuzzo, per riparlarne poi a giugno. Lavuole creare uno zoccolo duro italiano». .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Ottolini (ds Genoa): «Osservatori bianconeri per Miretti e Frendrup? Vi dico come stanno le cose» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Ottolini risponde su Miretti e Frendrup: le dichiarazioni del direttore sportivo del Genoa Ai microfoni di DAZN, il ds del Genoa Ottolini ha risposto anche su Miretti e Frendrup. Il primo è ancora di proprietà dei bianconeri, mentre il secondo è accostato al calciomercato Juve. OTTOLINI – «Ci saranno osservatori della Juve per Miretti e Frendrup? Al momento siamo concentrati sulle partite.

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell'estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell'estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L'inglese è l'obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate.

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l'obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l'obiettivo: l'indiscrezione e tutti i dettagli Come riferito da Tuttosport, il Manchester United sarebbe intenzionato a fare sul serio per Ederson, il centrocampista di proprietà dell'Atalanta ormai da diversi mesi nel mirino del calciomercato Juve. I bianconeri non mollano la presa dopo la cena andata in scena a Bergamo con il ds D'Amico lo scorso gennaio.

