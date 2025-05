Calciomercato Juve c’è tanta concorrenza per un obiettivo a centrocampo | adesso anche il Real Madrid mette gli occhi su di lui! Come stanno le cose

Calciomercato Juve, l’obiettivo per il centrocampo bianconero diventa un’idea anche per il Real Madrid: Come stanno le cose!Le ultimissime di Calciomercato provenienti dalla Spagna vedono un Ederson fortemente conteso dalle big d’Europa. Secondo quanto riferisce AS in questi ultimi minuti, il centrocampista dell’Atalanta sarebbe finito anche nel mirino del Real Madrid.Il club spagnolo sarebbe rimasto stregato dalle prestazioni che il brasiliano ha fornito sia in questo campionato di Serie A che, soprattutto, in Champions League. Altra insidia di mercato per la Juve, che dovrà cercare di battere la concorrenza dei due club di Manchester e dovrà cercare di accontentare le esose richieste dell’Atalanta. .com 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, c’è tanta concorrenza per un obiettivo a centrocampo: adesso anche il Real Madrid mette gli occhi su di lui! Come stanno le cose , l’per ilbianconero diventa un’ideaper ille!Le ultimissime diprovenienti dalla Spagna vedono un Ederson fortemente conteso dalle big d’Europa. Secondo quanto riferisce AS in questi ultimi minuti, il centrocampista dell’Atalanta sarebbe finitonel mirino del.Il club spagnolo sarebbe rimasto stregato dalle prestazioni che il brasiliano ha fornito sia in questo campionato di Serie A che, soprattutto, in Champions League. Altra insidia di mercato per la, che dovrà cercare di battere ladei due club di Mster e dovrà cercare di accontentare le esose richieste dell’Atalanta. .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Lecce, dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione - Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 gol e 2 assist, Vasilije Adzic ha attirato le attenzioni del Lecce. Il talento classe 2006 del Montenegro è infatti al centro dei progetti […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Juve, Ottolini (ds Genoa): «Osservatori bianconeri per Miretti e Frendrup? Vi dico come stanno le cose» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Ottolini risponde su Miretti e Frendrup: le dichiarazioni del direttore sportivo del Genoa Ai microfoni di DAZN, il ds del Genoa Ottolini ha risposto anche su Miretti e Frendrup. Il primo è ancora di proprietà dei bianconeri, mentre il secondo è accostato al calciomercato Juve. OTTOLINI – «Ci saranno osservatori della Juve per Miretti e Frendrup? Al momento siamo concentrati sulle partite. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell’estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, il sogno in attacco è destinato a rimanere tale? Le ultimissime sull’obiettivo dei bianconeri - Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Juventus c’è sicuramente Osimhen ... David si libera a zero, ci sarà tanta concorrenza ma potrebbe convenire molto non dovendo pagare il cartellino. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: terzino sinistro individuato - Calciomercato Juventus, affidato ancora a Cristiano Giuntoli ed al suo entiurage. Quello estivo e quello di riparazione di gennaio, sono stati per un buon 75-80% un vero e proprio fallimento. Si può d ... 🔗informazione.it

Juve su Ederson, ma c'è tanta concorrenza - Calciomercato Juventus: due obiettivi nella Dea La Juventus continua a guarda in casa Atalanta. La gara dello Stadium potrebbe essere anche un crocevia per il calciomercato bianconero. Dopo il ... 🔗informazione.it