Calciomercato idea Wirtz per il Real Madrid | può raggiungere Xabi Alonso la situazione

Calciomercato del Real Madrid, con l’obiettivo Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il Real Madrid sarebbe sempre più convinto di voler puntare su Florian Wirtz per il prossimo Calciomercato estivo. Il trequartista tedesco potrebbe infatti seguire Xabi Alonso nella capitale spagnola, salutando così . 🔗 Calcionews24.com - Calciomercato, idea Wirtz per il Real Madrid: può raggiungere Xabi Alonso, la situazione Le ultime sulle mosse didel, con l’obiettivo Floriandal Bayer Leverkusen. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da TEAMtalk, ilsarebbe sempre più convinto di voler puntare su Florianper il prossimoestivo. Il trequartista tedesco potrebbe infatti seguirenella capitale spagnola, salutando così . 🔗 Calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Lecce, dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione - Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 gol e 2 assist, Vasilije Adzic ha attirato le attenzioni del Lecce. Il talento classe 2006 del Montenegro è infatti al centro dei progetti […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Milan, raddoppiato il valore di Alex Jimenez ma attenzione al Real Madrid: i dettagli - Calciomercato Milan, il terzino spagnolo ha raddoppiato il suo valore: attenzione al Real Madrid che può riprenderselo Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il terzino rossonero Alex Jimenez, acquistato dal Real Madrid la scorsa estate è diventato un giocatore indispensabile nella rosa di Conceicao. Il terzino spagnolo ha più che raddoppiato la […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Milan, Leao offerto a tre club: l’idea di Mendes, il pensiero del giocatore - Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe andare via nel prossimo calciomercato estivo. Ed a meno della metà della cifra della clausola 🔗pianetamilan.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Real Madrid ha scelto, Wirtz è il nuovo Modric: sfida a Bayern Monaco e Manchester City, le cifre; Real Madrid sempre più galactico: dopo Mbappé l'obiettivo è Wirtz; Inter su Nico Paz: la tripla recompra del Real Madrid e la formula alla Brahim Diaz; Francia senza idee e la Germania passeggia: 0-2 a Lione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Calciomercato, idea Wirtz per il Real Madrid: può raggiungere Xabi Alonso, la situazione - Le ultime sulle mosse di calciomercato del Real Madrid, con l’obiettivo Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il Real Madrid sarebbe sempre più con ... 🔗calcionews24.com

Xabi Alonso pensa già al Real Madrid: 2 giocatori del Leverkusen nel mirino - Xabi Alonso pensa già al Real Madrid: due giocatori del Leverkusen sono nel mirino per rinforzare la squadra dei Blancos ... 🔗msn.com

Calciomercato Milan – Pazza idea dalla Spagna: “Scambio folle col Real!” - Non solo direttore sportivo e allenatore: come sempre in casa Milan si parla moltissimo anche di calciomercato, come confermano alcune ... indiscrezione su un folle scambio di mercato con il Real ... 🔗ilmilanista.it