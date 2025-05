Calciomercato Como e se il centravanti perfetto fosse l’esperto Tony Sanabria? L’indiscrezione sul futuro

Calciomercato Como, perché non puntare sull'esperto Tony Sanabria per alzare il livello dell'attacco? Il centravanti potrebbe lasciare i granata Quando si parla del Calciomercato Como si tende sempre a parlare della questione legata a Nico Paz e del suo futuro tra Lombardia e Real Madrid, ma dall'altra parte uno degli obiettivi dei comaschi è quello .

Nico Paz Inter, Fabregas lancia l’indizio di calciomercato? Ecco la strategia del Como, la svela lui - di RedazioneNico Paz Inter è l’ultimo rumors di calciomercato, Fabregas svela il possibile indizio sulla trattativa, ecco la strategia del suo Como Nico Paz Inter è uno dei nomi più ‘caldi’ sul fronte del calciomercato. Bene, questa sera Fabregas ha parlato ai margini dell’evento 20° Torneo Amici dei Bambini svoltosi oggi. Oltre alla lotta scudetto (il Como affronterà il Napoli rivale dell’Inter questo weekend) ha parlato proprio dell’obiettivo dei nerazzurri. 🔗internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: Diao del Como, nuovo nome per l’attacco del futuro? Kimmich torna nel mirino - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Como, Totti è sicuro sul futuro di Nico Paz: «Ecco dove giocherà l’anno prossimo». L’annuncio può cambiare le sorti del calciomercato - Como, Totti è sicuro sul futuro di Nico Paz: «Ecco dove giocherà l’anno prossimo». L’annuncio può cambiare le sorti del calciomercato Francesco Totti vede Nico Paz lontano dalla Serie A e dal Como per la prossima stagione. Intervistato da Italian Football TV, l’ex numero 10 della Roma ha detto che l’argentino tornerà al Real Madrid, […] 🔗calcionews24.com

Vardy Como, i lombardi sognano il grande colpo offensivo! Quel dettaglio potrebbe fare la differenza - Vardy Como, apertura totale per l’ex attaccante del Leicester? Quel retroscena sta facendo sognare i tifosi lombardi Jamie Vardy ha abbandonato il Leicester dopo anni di grandissime soddisfazioni. Dal ... 🔗calcionews24.com

Como, dopo la salvezza si guarda al futuro: rinnovo Fàbregas e calciomercato da Europa - E ora? Ottenuta la salvezza matematica grazie alla vittoria di misura di domenica sul Genoa, il Como di Nico Paz, di Cesc Fàbregas e degli ambiziosissimi ... 🔗msn.com

Calciomercato Como, valore triplicato per Assane Diao. Maxi cifra richiesta in vista dell’estate - Uno dei gioielli del calciomercato Como è sicuramente il diciannovenne Assane Diao: una vera e propria sorpresa per l’attacco i lombardi, dando la continuità perfetta ad una squadra che aveva ... 🔗calcionews24.com