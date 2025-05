Calcio Serie D Antonioli | a Senigallia mi sono trovato benissimo

Senigallia, 1° Maggio 2025 – C'è ancora una partita da giocare, per il tradizionale "rompete le righe" c'è tempo ma è chiaro che tra i tifosi vigorini si guardi più a cosa accadrà nel 2025-26 che al finale di questa stagione.Abbiamo sentito mister Mauro Antonioli per tracciare un bilancio di questa stagione e dare uno sguardo al suo futuro."Mi spiace non aver chiuso la stagione al Bianchelli con una vittoria che la tifoseria avrebbe meritato e pure la squadra per come ha giocato contro la Forsempronese, ma nel finale abbiamo fatto un altro errore in fase difensiva.Siamo stati goffi e abbiamo pagato.Il mancato successo è un neo ma certo c'è sollievo per aver raggiunto la salvezza con una giornata di anticipo".

