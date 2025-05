Anteprima24.it - Calcio: Lecce-Napoli, Questura annulla centinaia di biglietti

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo controlli della Polizia di Stato delladi, sono state attivate le procedure per l'mento didiper l'incontroprevisto per sabato 3 maggio.Isono stati acquistati da cittadini residenti nella regione Campania in settori diversi da quello degli ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Da qui l'appello a non recarsi allo Stadio dise non muniti di valido titolo.