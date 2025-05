Calcio Fiorentina battuta dal Betis nell’andata delle semifinali di Conference League

La Fiorentina esce battuta da Siviglia, in Spagna, sede del match valido per l'andata delle semifinali della Conference League 2024-2025 di Calcio: ad imporsi sono gli iberici del Betis, che vincono per 2-1, anche se resta tutto aperto per la qualificazione all'ultimo atto, a cui si avvicinano a grandi passi gli inglesi del Chelsea, che passano per 1-4 in casa degli svedesi del Djurgarden.Nel primo tempo i padroni di casa iberici passano già al 6?: Bakambu serve Ezzalzouli, che da ottima posizione spedisce la sfera sotto la traversa e sigla l'1-0. La Fiorentina si rende pericolosa al 21? con Mandragora, che di testa sfiora il palo, poi il Betis proprio al 45? sfiora il raddoppio con Bartra, che a tu per tu col portiere dei viola spedisce alto. Si va al riposo sull'1-0.Nella ripresa il Betis raddoppia al 64? grazie ad Antony, che con una gran conclusione da fuori area firma la rete del 2-0.

Betis-Fiorentina, scontri nella notte. I tifosi si affrontano a colpi di sedie e fuochi d’artificio - Siviglia, 1 maggio 2025 – Pre partita carico di tensione a Siviglia, dove stasera 1 maggio si affronteranno Betis e Fiorentina, gara valevole per le semifinali di andata della Conference League. Nella notte ci sono stati scontri violenti tra le due tifoserie andati in scena per le strade della città. In base a quanto appreso, ultras italiani e andalusi si sarebbero dati appuntamento nelle ore precedenti. 🔗lanazione.it

Pierini si racconta: «Ho lasciato il calcio con rammarico, oggi sono nella ristorazione. Il fallimento della Fiorentina mi ha condizionato» - Le parole di Alessandro Pierini, ex calciatore della Fiorentina, sulla sua carriera e le esperienze dopo il ritiro. Tutti i dettagli Alessandro Pierini ha parlato a La Nazione della sua carriera in Serie A in cui ha vestito la maglia della Fiorentina. DECISIONE DI LASCIARE IL CALCIO – «Un po’ di rammarico c’è, per un […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina, in vendita i biglietti per la semifinale contro il Betis: info e prezzi - La Fiorentina vola per il terzo anno di fila in semifinale di Conference League. Dopo aver eliminato il Celje, la squadra di Palladino affronterà il Betis Siviglia. La gara di andata verrà giocata giovedì 1 maggio in Spagna, mentre il ritorno una settimana dopo, l'8 maggio. Il club viola ha già... 🔗firenzetoday.it

