Calcio Femminile | la FA esclude le donne transgender non potranno giocare dal primo giugno

Calcio inglese, ha annunciato che le donne transgender non saranno più ammesse nelle campionati femminili della Gran Bretagna. Il nuovo regolamento, che entrerà in funzione dal primo giugno, segue una modifica applicata l’11 aprile scorso, che vedeva una considerevole stretta sui criteri di ammissibilità per le donne transgender. Pochi giorni più tardi, il 15 aprile, la Corte Suprema del Regno Unito ha emesso una sentenza che ha dato dei nuovi limiti alla definizione legale di donna, che si basa sul sesso biologico. Dopo la decisione della Corte Suprema, la FA ha abrogato la precedente politica, affermando che solo le donne a cui è stato assegnato il sesso Femminile alla nascita potranno giocare.IL COMUNICATO DELLA FA“Si tratta di un argomento complesso e la nostra posizione è sempre stata che, in caso di un cambiamento sostanziale nella legge, nella scienza o nel funzionamento della politica nel Calcio di base, lo avremmo riesaminato e, se necessario, lo modificato“, ha affermato la FA. 🔗 La Football Association, l’organo governativo delinglese, ha annunciato che lenon saranno più ammesse nelle campionati femminili della Gran Bretagna. Il nuovo regolamento, che entrerà in funzione dal, segue una modifica applicata l’11 aprile scorso, che vedeva una considerevole stretta sui criteri di ammissibilità per le. Pochi giorni più tardi, il 15 aprile, la Corte Suprema del Regno Unito ha emesso una sentenza che ha dato dei nuovi limiti alla definizione legale di donna, che si basa sul sesso biologico. Dopo la decisione della Corte Suprema, la FA ha abrogato la precedente politica, affermando che solo lea cui è stato assegnato il sessoalla nascita.IL COMUNICATO DELLA FA“Si tratta di un argomento complesso e la nostra posizione è sempre stata che, in caso di un cambiamento sostanziale nella legge, nella scienza o nel funzionamento della politica neldi base, lo avremmo riesaminato e, se necessario, lo modificato“, ha affermato la FA. 🔗 Sportface.it

