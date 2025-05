Calcio Femminile La cingolana Greta Enriconi vince lo Scudetto con la Juventus Primavera

cingolana Greta Enriconi si laurea Campione d’Italia Primavera con l’Under 19 della Juventus Femminile. La classe 2008, infatti, fa parte della rosa che ha vinto lo Scudetto giovanile, battendo in finale l’Inter per 2-0. Greta è arrivata in questa stagione alla Juventus, dopo gli anni alla Jesina Femminile. In regular season si è tolta la soddisfazione di segnare due reti, una contro il Napoli e l’altra contro il Verona. Le bianconere hanno fatto un percorso netto, qualificandosi per la Final Four con il primo posto nel girone unico con 53 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. 🔗 La classe 2008, al primo anno in bianconero, fa parte del gruppo che ha conquistato il primo storico campionato italiano di categoria nella storia della Vecchia Signora in rosaCINGOLI, 1° maggio 2025 – La calciatricesi laurea Campione d’Italiacon l’Under 19 della. La classe 2008, infatti, fa parte della rosa che ha vinto logiovanile, battendo in finale l’Inter per 2-0.è arrivata in questa stagione alla, dopo gli anni alla Jesina. In regular season si è tolta la soddisfazione di segnare due reti, una contro il Napoli e l’altra contro il Verona. Le bianconere hanno fatto un percorso netto, qualificandosi per la Final Four con il primo posto nel girone unico con 53 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. 🔗 .com

