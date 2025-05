Calcio femminile e professionismo | ancora tanta strada da fare per la parità

Calcio femminile professionale, dove c'è ancora molta strada da fare. La soluzione è prendere esempio da altri paesi come Spagna o Norvegia.L'articolo Calcio femminile e professionismo: ancora tanta strada da fare per la parità proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Calcio femminile e professionismo: ancora tanta strada da fare per la parità Nel giorno della Festa dei Lavoratori ci si chiede se uomo e donna abbiano lo stesso trattamento sul posto di lavoro. E' particolare il caso delprofessionale, dove c'èmoltada. La soluzione è prendere esempio da altri paesi come Spagna o Norvegia.L'articolodaper laproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Ne parlano su altre fonti

Sara Gama: «Sono un simbolo? Sono gli altri che ti vedono tale: il calcio femminile è cambiato, il professionismo il primo step: ora non mi manca nulla per essere felice» - Sara Gama si racconta in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport: la crescita del calcio femminile, i pregiudizi, il suo ruolo di simbolo e i suoi obiettivi Capitana della Juve Women, icona del calcio femminile italiano, Sara Gama si è raccontata in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport. Di seguito le […] 🔗calcionews24.com

LIVE Svezia-Italia 0-1, Nations League calcio femminile in DIRETTA: apre Severini in appena 20”, Azzurre scese bene in campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Ci prova ancora una volta Andersson in anticipo ma il tentativo finisce largo. 3? Ottima la pressione dell’11 di Soncin che sta mettendo tanta energia in campo. 2? Esce Laura Giuliani sui piedi di Andersson per fermare l’attacco in contropiede della Svezia. 2? Che inserimento di Beccari che trova una splendida Severini che apre il piattone di destro e porta subito in vantaggio le azzurre!! Sono bastati appena 20”!! 1? GOOOOOOLLLLLLL ITALIAAAAAAA!!! 18:57 Tutto è pronto per questa trasferta scandinava. 🔗oasport.it

Calcio Femminile: al Comunale il recupero della 19esima giornata di Serie B contro il Bologna. Carcassi e Corazzi firmano la vittoria amaranto - Sotto la pioggia del Comunale l’Arezzo calcio femminile vince 2-0, con merito, il recupero del 19° turno contro il Bologna quarto in classifica. Di Carcassi e Corazzi le reti di un successo che proietta la squadra di Leoni al settimo posto, superando in un colpo solo Cesena, Freedom e Brescia. Le ospiti sono pericolose al 10’ con una conclusione disinnescata da Bartalini e al 17’ con un tiro a giro dell’ex Nocchi che esce di poco. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Sara Gama: «È il mio addio al calcio giocato. Ma l’amore per questo sport resterà per sempre».; Premi Aic: Giugliano mvp della stagione, tanta Roma. Gravina: Professionismo atto di civilità; Le battaglie di Carolina Morace, dal calcio alla politica col M5s: “C’è ancora tanta sofferenza,…; La Legge di Bilancio 2025 ha chiuso i rubinetti ai fondi per il calcio femminile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il calcio femminile italiano passa al professionismo - Dal futuro del calcio maschile a quello del calcio femminile ... che a rimuovere le tante resistenze siano stati i milioni di euro della collettività messi a disposizione dallo Stato per sostenere ... 🔗altovicentinonline.it

Il calcio nei guanti di Laura Giuliani: «Opportunità e visibilità, questo vogliamo» - All’età di 32 anni è passato, presente e futuro della Nazionale italiana. Quando ne aveva 19 andò a giocare in Germania, ma i 400 euro del primo contratto non bastavano. Ha fatto l’operaia in catena d ... 🔗editorialedomani.it

Sara Gama: «È il mio addio al calcio giocato. Ma l’amore per questo sport resterà per sempre». - Dopo aver dato l’addio all’azzurro nel febbraio 2024, il capitano della Juventus Sara Gama annuncia il ritiro dal calcio giocato con un messaggio social commovente. Simbolo ... 🔗msn.com