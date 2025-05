Calcio a 5 Serie C1 e C2 2024 2025 il programma di play-off e play-out tra il 2 e il 3 maggio

play-off, Chiaravalle-Monturano la finale play-out. In C2, il triangolare per il titolo regionale inizia con Campiglione-Castelbellino. Ai play-off, negli ottavi abbiamo Polisportiva Victoria-Aurora Treia e Acqualagna-Città di Ostra. play-out: Avis Arcevia-Ciarnin Senigallia e Castelraimondo-Polisportiva Uroboro valgono la salvezza. Chi gioca in casa ha il vantaggio di due risultati su tre dopo i supplementari senza calci di rigoreVALLESINA, 1° maggio 2025 – Ci siamo: è arrivato il momento di play-off e play-out in Serie C1 e C2 di Calcio a 5. Si comincia da domani, venerdì 2 maggio, la lunga post-season che si concluderà solo il 23 con la finalissima play-off di Serie C2. Andiamo a scoprire quali sono i match in programma. 🔗 In C1, il Cerreto d’Esi affronta il Bayer Cappuccini nella semifinale-off, Chiaravalle-Monturano la finale-out. In C2, il triangolare per il titolo regionale inizia con Campiglione-Castelbellino. Ai-off, negli ottavi abbiamo Polisportiva Victoria-Aurora Treia e Acqualagna-Città di Ostra.-out: Avis Arcevia-Ciarnin Senigallia e Castelraimondo-Polisportiva Uroboro valgono la salvezza. Chi gioca in casa ha il vantaggio di due risultati su tre dopo i supplementari senza calci di rigoreVALLESINA, 1°– Ci siamo: è arrivato il momento di-off e-out inC1 e C2 dia 5. Si comincia da domani, venerdì 2, la lunga post-season che si concluderà solo il 23 con la finalissima-off diC2. Andiamo a scoprire quali sono i match in. 🔗 .com

Ne parlano su altre fonti

Calcio a 5 serie C1, l'Athletic Club Palermo vince in trasferta 6-4 a Ficarazzi e rimane capolista - La 22esima giornata del campionato regionale di serie C1 (Girone A) sorride all’ Athletic Club Palermo, che rimane al comando della classifica dopo il 6-4 in trasferta al Palasampognaro contro il Ficarazzi C5. Un avversario mai domo, che ha giocato una gran gara e che non merita l’attuale ultima... 🔗palermotoday.it

Calcio a 5, serie C1: l'Athletic Club vince contro il Città di Canicattì e mantiene il primo posto in classifica - Athletic Club Palermo che nella 21 Giornata del Campionato Regionale Siciliano di Serie C1 supera con una bella vittoria il Città di Canicattì e mantiene la vetta della Classifica del Girone A con 55 punti. In un Palaoreto a porte chiuse in un clima surreale, il roster di coach Alfonso Miosi... 🔗palermotoday.it

Calcio a 5 / Serie C2, trionfo Real Fabriano: è promozione in Serie C1 - La squadra di Maggiori polverizza il Sambucheto inseguitore per 1-6 e sale a +8 a una giornata dalla fine, tornando in C1 dopo 8 anni FABRIANO, 6 aprile 2025 – Il Real Fabriano rifila un sonoro 1-6 al Futsal Sambucheto e ottiene la promozione in Serie C1 di calcio a 5 con una giornata d’anticipo. I rossoblù di mister Maggiori, infatti, venerdì 4 aprile hanno vinto il girone B di Serie C2, al termine di un lungo duello proprio contro i montecassianesi. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

Calcio a 5 Serie C1 Sicilia , parla Giovanni Tuzzolino capocannoniere Athletic Club Palermo; Calcio a 5, Serie C1: sabato Palapellini finale playoff per il San Martino; Calcio a 5, serie C1 Sicilia: l'Holimpia Siracusa batte ai rigori l'Athletic club Palermo; FUTSAL: Week end di Finali tra Serie C1 e Under 15 Elite. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calcio a 5 Serie C1 Sicilia, prove tecniche per la B, futsal spettacolo a San Cataldo, il titolo regionale si assegna ai rigori - Prove tecniche per la SERIE B di futsal sabato pomeriggio al Palamaira di San Cataldo dove Athletic Club Palermo e Holimpia Siracusa si sono affrontate nella finale che assegnava il […] ... 🔗blogsicilia.it

Calcio a 5 Serie C1 Sicilia , parla Giovanni Tuzzolino capocannoniere Athletic Club Palermo - Una chiacchierata insieme a Giovanni Tuzzolino, il forte laterale nerorosa uno dei protagonisti della promozione in Serie B dell’ Athletic Club Palermo nel campionato regionale di Serie C1, determinan ... 🔗blogsicilia.it

Calcio a 5, serie C1 Sicilia: l'Holimpia Siracusa batte ai rigori l'Athletic club Palermo - Prove tecniche per la serie B di futsal al Palamaira di San Cataldo dove le due squadre si sono affrontate nella finale che assegnava il primo titolo regionale siciliano. Una gara bella, vibrante e in ... 🔗palermotoday.it