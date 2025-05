Cado dalle nubi | tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone su Canale 5

Cado dalle nubi: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone su Canale 5Questa sera, giovedì 1 maggio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Cado dalle nubi, film diretto da Gennaro Nunziante, e interpretato da Checco Zalone. Il film ha per protagonista un personaggio omonimo dell’attore che lo interpreta, e ha inoltre a tratti carattere autobiografico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaChecco Zalone è un giovane cantante che si esibisce nei fine settimana in una gelateria a Polignano a Mare, suo paese natale, e desidera fortemente entrare nel mondo dello spettacolo. È fidanzato con Angela, ma lei, che ha sempre detestato i suoi modi appiccicosi, lo lascia dopo sei anni e sette mesi di fidanzamento perché lo considera un fallito e perché, non avendo un lavoro stabile, non le garantisce la possibilità di formare una famiglia. 🔗 Tpi.it - Cado dalle nubi: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone su Canale 5 : trama, cast e streaming deldisu5Questa sera, giovedì 1 maggio 2025, alle ore 21,30 su5 va in ondadiretto da Gennaro Nunziante, e interpretato da. Ilha per protagonista un personaggio omonimo dell’attore che lo interpreta, e ha inoltre a tratti carattere autobiografico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Tramaè un giovane cantante che si esibisce nei fine settimana in una gelateria a Polignano a Mare, suo paese natale, e desidera fortemente entrare nel mondo dello spettacolo. È fidanzato con Angela, ma lei, che ha sempre detestato i suoi modi appiccicosi, lo lascia dopo sei anni e sette mesi di fidanzamento perché lo considera un fallito e perché, non avendo un lavoro stabile, non le garantisce la possibilità di formare una famiglia. 🔗 Tpi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

GUIDA TV 1 MAGGIO 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI CADO DALLE NUBI - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:30 Che Dio Ci Aiuti 8 1°Tv Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:35 Blue Bloods 14 1°Tv Il Commissario Lanz Serie Tv Serie Tv Rai3 20:00 00:15 Concerto del Primo Maggio Tg3 Linea Notte Musica Notiziario Rete 4 21:25 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up Talk Show Rubrica Canale 5 21:35 23:30 Cado dalle Nubi Infiniti 1°Tv Film Film Italia 1 21:20 00:00 Mission: Impossible Rogue ... 🔗bubinoblog

Stasera in tv giovedì 1° maggio: Cado dalle nubi - Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 1° maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 1° maggio. […] 🔗2anews.it

The Couple: Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5 - Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi! 🔗comingsoon.it

Su questo argomento da altre fonti

Festa di laurea a tema posto fisso, Checco Zalone risponde alla studentessa; Checco Zalone, Quo Vado e la Norvegia: dove è stato girato il fim? Ecco dove va a vivere il protagonista; Quo vado? stasera in tv mercoledì 6 novembre su Italia 1: trama e curiosità del film di Checco Zalone; Cado dalle nubi - Film (2009). 🔗Se ne parla anche su altri siti

Da muratore in Puglia al successo in tv: la storia vera di Checco Zalone, "Cado dalle nubi", su Canale 5 - Il primo film da protagonista di Checco Zalone, Cado dalle nubi, torna su Canale 5, per il Primo Maggio. Una commedia dal cuore autobiografico che ha segnato ... 🔗alfemminile.com

Cado dalle nubi Foto - Scopri tutte le foto riguardanti il film Cado dalle nubi, puoi trovare immagini di scena, foto inedite, immagini dietro le quinte, foto set, poster, copertina e locandina. 🔗comingsoon.it

Stasera in tv (1 maggio): Katia Follesa 'cancella' Belen e Checco Zalone sfida la musica del Concertone - Cosa vedere stasera in tv? Le migliori proposte del prime time di oggi: Che Dio ci aiuti su Rai 1 e il Concertone su Rai 3 contro Comedy Match della Follesa. 🔗libero.it