velivolo leggero, in Umbria. Le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno – che ne danno notizia sono intervenute in località Mercatello, nel comune di Castel Ritaldi. Secondo le prime informazioni, l’aeromobile è precipitato all’interno di un capannone industriale di un’azienda che produce materiali medicali.A bordo del velivolo si trovavano due persone: uno dei due occupanti è deceduto, mentre l’altro è riuscito ad abbandonare l’aereo in volo prima dell’impatto ed è stato soccorso. L’impatto ha provocato un principio d’incendio, parzialmente esteso alla struttura coinvolta. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 per il trasporto urgente del ferito. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Cade velivolo leggero su un capannone industriale a Castel Ritaldi (Perugia): un morto Una persona è morta in un incidente aereo che ha coinvolto un, in Umbria. Le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno – che ne danno notizia sono intervenute in località Mercatello, nel comune di. Secondo le prime informazioni, l’aeromobile è precipitato all’interno di undi un’azienda che produce materiali medicali.A bordo delsi trovavano due persone: uno dei due occupanti è deceduto, mentre l’altro è riuscito ad abbandonare l’aereo in volo prima dell’impatto ed è stato soccorso. L’impatto ha provocato un principio d’incendio, parzialmente esteso alla struttura coinvolta. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 per il trasporto urgente del ferito. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

