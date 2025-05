Cade lungo una scalinata e si spacca la testa | sessante in codice rosso in ospedale

sessantenne agrigentino è finito, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'uomo è caduto, ruzzolando, lungo la scalinata di via Filino: quella che collega piazzetta San Calogero con. 🔗 Agrigentonotizie.it - Cade lungo una scalinata e si spacca la testa: sessante in "codice rosso" in ospedale Se è stato un incidente o un improvviso malore non è chiaro. È certo invece che ilnne agrigentino è finito, in, al pronto soccorso dell'San Giovanni di Dio. L'uomo è caduto, ruzzolando,ladi via Filino: quella che collega piazzetta San Calogero con. 🔗 Agrigentonotizie.it

Cade dal viadotto. Volo fatale di 40 metri. La vittima aveva 37 anni. Carabinieri al lavoro per recuperare il corpo. Il tragico evento lungo la superstrada Sora-Cassino - Un volo di 40 metri, indagini in corso sulla dinamica Un’altra tragedia si è consumata alle prime luci dell’alba lungo la superstrada Sora-Cassino, dove un uomo di 37 anni, originario di Isola del Liri, è stato trovato senza vita ai piedi di un cavalcavia. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un gesto volontario, ma saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire con certezza la dinamica dell’accaduto. 🔗dayitalianews.com

Albero cade lungo viale delle Piagge: auto distrutte - Un tonfo sordo verso le 3 della notte tra il 16 e il 17 aprile che ha fatto sobbalzare gli abitanti della zona di viale delle Piagge a Pisa. Un tiglio è caduto su cinque auto parcheggiate, senza fortunatamente nessuno all'interno. L'episodio è avvenuto all'altezza del civico 6, all'intersezione... 🔗pisatoday.it

Sanremo 2025, Kekko dei Modà cade sulla scalinata - Caduta dalle scale – secondo quanto si apprende – per Kekko dei Modà che però non sembra avere avuto gravi conseguenze e ha regolarmente svolto le prove generali del Festival di Sanremo in vista della prima serata di domani. Al termine dell’esibizione, Kekko è stato raggiunto sul palco da Carlo Conti che lo ha accompagnato dietro le quinte. 🔗lapresse.it

Roma, una turista cade da un muro lungo la scalinata di Piazza di Spagna e muore - Tragedia in piazza di Spagna. Intorno alle 8 del mattino di mercoledì una turista spagnola di 55 anni è volata dal parapetto lungo la scalinata di piazza di Spagna e caduta sul pavimento ... 🔗msn.com

Piazza di Spagna, turista cade nel vuoto da un muro lungo la scalinata: la donna è grave - Paura in piazza di Spagna. Intorno alle 8 del mattino di mercoledì una turista spagnola di 55 anni è volata dal parapetto lungo la scalinata di piazza di Spagna e caduta sul pavimento ... 🔗msn.com