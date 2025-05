Cade in una zona boscata ad Avellino | salvato dai Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in località Collina Liquorini per un soccorso a persona. L'intervento, segnalato da alcuni passanti, si è reso necessario a seguito della caduta di un uomo di circa sessant'anni, residente in contrada San. 🔗 Avellinotoday.it - Cade in una zona boscata ad Avellino: salvato dai Vigili del Fuoco Alle ore 20:30 circa di oggi, primo maggio, ideldisono intervenuti in località Collina Liquorini per un soccorso a persona. L'intervento, segnalato da alcuni passanti, si è reso necessario a seguito della caduta di un uomo di circa sessant'anni, residente in contrada San. 🔗 Avellinotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Ragazzina di 12 anni cade dal quinto piano ad Asti, è fuori pericolo - È fuori pericolo di vita la ragazzina di 12 anni che è precipitata nella serata di ieri dal quinto piano di un palazzo in zona Torretta ad Asti. Immediati i soccorsi, che hanno trasportato la vittima in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale astigiano. La 12enne ora non è più in pericolo di vita, come ha riferito il parroco di Torretta, don Paolo Lungo, parrocchia omonima del quartiere nella zona Ovest della città. 🔗tg24.sky.it

Olanda, attacco col coltello in piazza Dam ad Amsterdam: la polizia chiude la zona - Sono cinque le persone rimaste gravemente ferite in un attacco con coltello in una zona commerciale affollata di Amsterdam. Tra loro c’è lo stesso aggressore, poi arrestato. Lo ha dichiarato la polizia. L’attacco è avvenuto vicino a Piazza Dam, nel centro di Amsterdam, nel tardo pomeriggio. “Il sospetto è stato arrestato con l’aiuto di un civile”, ha dichiarato la portavoce della polizia Eline Roovers all’Associated Press. 🔗lapresse.it

La pioggia frena Marquez e premia Bagnaia ad Austin: Marc cade e Pecco torna alla vittoria in MotoGP - Pecco Bagnaia vince la gara del GP delle Americhe della MotoGP 2025 condizionata dalla pioggia caduta su Austin e costata la rovinosa caduta a Marc Marquez mentre era in testa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cade in una zona boscata ad Avellino: salvato dai Vigili del Fuoco; Avellino, uomo cade in una zona boscata a Collina Liquorini: soccorso dai Vigili del Fuoco; Cade tra i rovi a San Tommaso, allarme dei passanti: salvato dai Vigili del Fuoco; Ciclista cade dalla mountain bike, soccorso e trasportato a Torrette. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia