Cade in bicicletta in un sentiero e si frattura una gamba

Padovaoggi.it - Cade in bicicletta in un sentiero e si frattura una gamba Scampagnata fuori porta amara oggi primo maggio per una ciclista padovana. Doveva essere una giornata di festa, si è conclusa con un viaggio in elisoccorso all'ospedale di Vicenza. Poco dopo le 13 la centrale del 118 di Vicenza ha attivato il soccorso alpino di Padova per una donna caduta in un. 🔗 Padovaoggi.it

Su altri siti se ne discute

Federica Bignone cade nel gigante e si frattura tibia e perone: sarà operata - Sono ore d’ansia per Federica Brignone, caduta questa mattina nel tratto iniziale della seconda manche dello slalom gigante dei Campionati italiani assoluti sull'Alpe di Lusia in Trentino. "Fede", 34 anni, campionessa mondiale della specialità e vincitrice della Coppa del mondo generale, era al comando della prima manche e stava andando a conquistare un altro tricolore da mettere in bacheca. E,... 🔗feedpress.me

Cade in bicicletta: donna soccorsa con l'elicottero - Una donna di 35 anni è rimasta ferita dopo una caduta dalla bicicletta durante un'escursione nel Comune di Tiglieto, in frazione Acquabuona. È successo domenica 6 aprile 2025 intorno alle ore 12:30. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Masone e l'elicottero Drago dei... 🔗genovatoday.it

Lomazzo, cade in bicicletta nel Parco del Lura: ferito un uomo di 69 anni - Lomazzo, 6 aprile 2025 – È caduto dalla bicicletta durante un’escursione all’interno del Parco del Lura nella zona di Lomazzo, in corrispondenza dell’accesso di via per Bissago, oggi pochi minuti prima di mezzogiorno. L’uomo, 69 anni, si è procurato ferite al volto e alla spalla, che gli hanno subito reso impossibile proseguire, obbligandolo a dover chiamare i soccorsi. E’ stato raggiunto, in un tratto impervio del parco, da due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo, che hanno assistito il 118 mentre il ferito veniva stabilizzato e portato verso l’ambulanza, invita da ... 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cade in bicicletta in un sentiero e si frattura una gamba; Ciclista romano finisce fuori dal sentiero e precipita; La folle discesa in bici dalla scalinata di Monesteroli alle Cinque Terre. Con caduta, frattura e polemiche f…; Downhill sulla scalinata di Monesteroli finisce al pronto soccorso. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cade in bicicletta in un sentiero e si frattura una gamba - L'incidente è successo sui colli vicentini oggi primo maggio attorno alle 13. Vittima dell'infortunio una donna di 68 anni residente a Teolo che aveva raggiunto la provincia berica in compagnia di alc ... 🔗padovaoggi.it

Ciclista 68enne cade in discesa durante un'escursione e si rompe una gamba: recuperata in elicottero - ALBETTONE (VICENZA) - Si è concluso all'ospedale il 1° maggio di una 68enne padovana, rimasta vittima di un serio infortunio durante un'escursione ... 🔗msn.com

Pieve Santo Stefano, cade in bici lungo un sentiero: grave 71enne - Il 118 dell'Asl TSE è stato attivato alle ore 12.05 a Pieve Santo Stefano, località Mignano, per caduta da bicicletta. Un uomo di 71 anni è stato trasportato in codice 3 al pronto soccorso ... 🔗www3.saturnonotizie.it