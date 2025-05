Cade dalla bici 70enne all' ospedale

Cadeo, sul. 🔗 Ilpiacenza.it - Cade dalla bici, 70enne all'ospedale Ha riportato gravi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita il ciclista 68enne caduto accidentalmente in Località La Secca lungo la Provinciale 462 a Monticelli. L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e dall'autoinfermieristica 118 di Roveleto dio, sul. 🔗 Ilpiacenza.it

Sedicenne cade in bici. Un uomo investito. I due ciclisti in ospedale - Disavventure in bici ieri in paese e a Buglio in Monte dove due ciclisti, di 16 e 58 anni, sono finiti in ospedale dopo due rovinose cadute. L’incidente più grave alle 3 di notte in località Scilano, protagonista il ragazzo che stava rincasando quando, probabilmente a causa della scarsa visibilità, è finito a terra procurandosi diversi traumi e alcune fratture. Per fortuna il ragazzo è riuscito ad allertare i soccorsi, così sul posto è arrivata una squadra del 118 accompagnata dai carabinieri di Chiavenna: dopo le prime cure sul posto è stato deciso il trasporto all’ospedale di Gravedona. 🔗ilgiorno.it

Panico in un negozio pontino: 70enne cade dalla scala mobile e perde conoscenza. Ricoverata in ospedale - Un incidente ha destato grande preoccupazione nel pomeriggio di ieri all’interno di un esercizio commerciale situato in una zona periferica della città. Una donna di circa 70 anni è caduta improvvisamente dalle scale mobili, sbattendo il volto e perdendo i sensi. L’episodio è avvenuto all’angolo tra via del Piccarello e la strada statale dei Monti Lepini, in un negozio situato al primo piano di un complesso commerciale. 🔗dayitalianews.com

Cade dalla bici, muore dopo due giorni di agonia. Chi era la vittima - Pieve Santo Stefano (Arezzo), 30 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta Livio Casini, il 71enne caduto dalla bici durante un’escursione lo scorso 26 aprile. L’uomo, ex autista ormai in pensione e attivo ... 🔗msn.com

Cade in riva al Trebbia e si rompe una gamba, 70enne all'ospedale - Un uomo di 70 anni è stato soccorso nel pomeriggio di venerdì 25 aprile in località Rossia di Gossolengo. Stava facendo una passeggiata vicino alla sponda del Trebbia quando è caduto fratturandosi una ... 🔗ilpiacenza.it