Cade con il parapendio a Fosse grave 65enne trasportato in ospedale

65enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Verona dopo una brutta caduta con il parapendio.L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 1 maggio, intorno alle 16.25 nella località di Fosse, a Sant'Anna d'Alfaedo. E sulla dinamica non è stata ancora fatta chiarezza. Chiare. 🔗 Veronasera.it - Cade con il parapendio a Fosse, grave 65enne trasportato in ospedale Unè statoin gravi condizioni all'di Verona dopo una brutta caduta con il.L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 1 maggio, intorno alle 16.25 nella località di, a Sant'Anna d'Alfaedo. E sulla dinamica non è stata ancora fatta chiarezza. Chiare. 🔗 Veronasera.it

