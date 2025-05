Caccia alla Coppa Italia Assalto web ai biglietti | 10 500 già venduti tra code caos e attese

biglietti messi in vendita nella prima fase di prelazione per la finale di Coppa Italia dell’Olimpico il prossimo 14 maggio, dove Orsolini e compagni si troveranno davanti il Milan.Spalancarsi per modo di dire, perché una volta entrati nella coda virtuale per accaparrarsi il tagliando, migliaia di tifosi si sono ritrovati in coda assieme ad altri: circa 10.000 quelli più "fortunati"; fino a 45.000 gli utenti che invece sono quasi scivolati dalla sedia, osservando increduli pc e smartphone. Il motivo? Assieme agli abbonati rossoblù – che come da comunicato avranno il diritto di prelazione fino alle 9 di domenica –, in parallelo, a cercare di accaparrarsi il ticket per la partita, si erano messi in coda anche gli abbonati del Milan, con lo stesso identico intento. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Caccia alla Coppa Italia. Assalto web ai biglietti: 10.500 già venduti tra code, caos e attese Estenuante, quanto stressante e appagante, quando il biglietto è stato solo da stampare e mettere in valigia: direzione Roma. In una parola: appassionante. Così la giornata del tifoso abbonato rossoblù, che ieri alle 10 ha visto spalancarsi la possibilità di acquistare uno dei circa 30.000messi in vendita nella prima fase di prelazione per la finale didell’Olimpico il prossimo 14 maggio, dove Orsolini e compagni si troveranno davanti il Milan.Spalancarsi per modo di dire, perché una volta entrati nella coda virtuale per accaparrarsi il tagliando, migliaia di tifosi si sono ritrovati in coda assieme ad altri: circa 10.000 quelli più "fortunati"; fino a 45.000 gli utenti che invece sono quasi scivolati dsedia, osservando increduli pc e smartphone. Il motivo? Assieme agli abbonati rossoblù – che come da comunicato avranno il diritto di prelazione fino alle 9 di domenica –, in parallelo, a cercare di accaparrarsi il ticket per la partita, si erano messi in coda anche gli abbonati del Milan, con lo stesso identico intento. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Coppa Italia: Inter-Lazio, nerazzurri a caccia di un nuovo derby - La vittoria di misura contro il Genoa, ottenuta grazie a una zampata di Lautaro Martinez, è valsa il momentaneo primato solitario in classifica per l’Inter Campione d’Italia. I nerazzurri, proiettati alla super sfida dello Stadio Maradona di sabato 1 marzo alle ore 18, dovranno però prima passare dall’appuntamento con la Coppa Italia. A San Siro, martedì 25 febbraio, arriverà la Lazio, reduce dal mezzo passo falso di Venezia e che potrebbe essere scavalcata dalla Juventus al quarto posto nella classifica del campionato di Serie A. 🔗ilnerazzurro.it

Dopo i passi falsi in campionato, arriva la Coppa Italia: Inter e Milan a caccia del pass per la finale - La stracittadina di Milano numero 244, la 29esima in Coppa Italia, definirà la prima finalista di Coppa Italia. Inter e Milan scenderanno in campo alle 21:00 di mercoledì 23 aprile dopo l’1-1 dell’andata tra scelte obbligate, dubbi di formazione e il morale sotto ai tacchi. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta di misura nell’ultimo turno di campionato: la squadra di Simone Inzaghi ha perso contro il Bologna 1-0 e con lo stesso risultato i ragazzi di Sergio Conceicao sono caduti in casa contro l’Atalanta. 🔗sportface.it

Coppa Italia, Lavagnese a caccia dell'impresa contro il Ravenna - Novanta minuti per provare a scrivere la storia, la Lavagnese affronta domani alle 15 in Coppa Italia il Ravenna e spera che al Riboli le cosse possano essere molto diverse dalla gara di andata. Gli avversari infatti hanno vinto la prima partita per 2-0, ora i bianconeri sono chiamati all'impresa... 🔗today.it

Bologna, effetto Coppa Italia: tutti in coda per le fidelity card. Tessere in esaurimento e lunghe per accedere alla finale di Roma - Prima della caccia al biglietto per la finalissima di Coppa Italia del 14 maggio a Roma, è scattata la caccia alla fidelity card rossoblù, ovvero la «We Are One Card» ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

Coppa Italia - Lo statunitense a caccia della storia rossonera in caso di gol. Ecco perché Questa sera,... Thuram Inter, presenza a rischio per il derby di Coppa Italia? Le ultime sulle condizioni dell ... 🔗calcionews24.com

Bologna, il mese dei sogni. Volata per la Champions e caccia alla Coppa Italia: la storia in sette partite - Il sogno Champions di nuovo a portata di mano, il sogno Coppa Italia pure. E se nel primo caso si tratta solo (si fa per dire) di potersi guadagnare un’altra volta il diritto a partecipare ... 🔗ilrestodelcarlino.it