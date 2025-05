Bus incastrato tra i tornanti blocca l' accesso a Norma per ore

bloccata per ore la strada di accesso a Norma nella giornata di ieri, mercoledì 30 aprile. In via Ninfina sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per il recupero di un bus che era rimasto incastrato sui tornanti che portano al paese.Gli occupanti, tutti illesi, sono stati trasferiti. 🔗 Latinatoday.it - Bus incastrato tra i tornanti blocca l'accesso a Norma per ore E' statata per ore la strada dinella giornata di ieri, mercoledì 30 aprile. In via Ninfina sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per il recupero di un bus che era rimastosuiche portano al paese.Gli occupanti, tutti illesi, sono stati trasferiti. 🔗 Latinatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Autista fa inversione a U con il bus e blocca via San Donato - Strada bloccata e traffico in tilt in via San Donato, ma questa volta il maltempo non c’entra. E tantomeno i cantieri del tram. A causare il disagio è stata una manovra azzardata dell’autista Tper della linea 20, che, accortosi di aver sbagliato strada, ha tentato un’inversione a U, rimanendo... 🔗bolognatoday.it

Gruppo di ultrà blocca il bus dei giocatori, poi picchia un poliziotto - Nella giornata di ieri il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha emesso tre Daspo per tre tifosi della Sampdoria per fatti accaduti in occasione dell’incontro che si è giocato a Bolzano lo scorso 15 febbraio tra la Squadra locale e la squadra di Genova per il campionato di... 🔗trentotoday.it

Ubriaco, blocca il bus e interrompe il servizio: denunciato un 17enne - Un ragazzo di 17 anni di nazionalità indiana è stato fermato dalla polizia dopo aver bloccato un autobus di linea nella stazione di Pordenone. Il fatto è successo lunedì 24 febbraio alle 21 vicino alla fermata delle corriere. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che si sono... 🔗pordenonetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una mattinata difficile con la Valfresca chiusa: pullman rimosso dai vigili del fuoco, ora verifiche sull'autista; Pullman incastrato in un tornante sul Passo Sella; Il pullman si ''imbarca'' sul tornante: ci vogliono 4 ore per ''liberarlo'' con l'autogru dei vigili del fuoco (FOTO); Pullman bloccato sul tornante, bloccata la strada per il Tonale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Latina – Bus incastrato sui tornanti di Norma, intervengono i Vigili del Fuoco - Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 aprile, i Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuti nel ... 🔗ilpuntoamezzogiorno.it