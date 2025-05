Bus gratis per chi accompagna i bambini al nido Ecco come

bambini e le bambine che frequentano i nidi d’infanzia di Bologna potranno viaggiare gratis sui bus Tper nel tragitto casa-scuola e ritorno. È la nuova agevolazione lanciata dal Comune nell’ambito della riforma tariffaria sul trasporto. 🔗 Bolognatoday.it - Bus gratis per chi accompagna i bambini al nido. Ecco come Dal 1 maggio i genitori, i nonni o chiunque accompagni ie le bambine che frequentano i nidi d’infanzia di Bologna potranno viaggiaresui bus Tper nel tragitto casa-scuola e ritorno. È la nuova agevolazione lanciata dal Comune nell’ambito della riforma tariffaria sul trasporto. 🔗 Bolognatoday.it

Bus gratuito per chi accompagna i bambini a scuola: l’iniziatica del Comune di Bologna - A partire dal 1° marzo 2025, il Comune di Bologna introduce una novità nel sistema di trasporto pubblico locale. Grazie alla recente manovra tariffaria, gli accompagnatori di bambini e bambine residenti in città e iscritti alle scuole dell'infanzia ed elementari potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici. L'articolo Bus gratuito per chi accompagna i bambini a scuola: l’iniziatica del Comune di Bologna sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Bus gratis per chi accompagna i bambini al nido. Ecco come - Al via anche sconti sugli abbonamenti per fasce Isee, nuovo Eco-ticket e due e-bike gratuite al giorno per gli abbonati Mi Muovo ... 🔗bolognatoday.it

