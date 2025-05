Bus a chiamata a Massimina il servizio diventa definitivo | Presto anche in altri quartieri

servizio di bus a chiamata a Massimina dal 6 maggio diventerà “ordinario e strategico” ed entrerà nel contratto di servizio di Atac. Ad annunciarlo è l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè.I bus a chiamata“I mini bus a. 🔗 Romatoday.it - Bus a chiamata, a Massimina il servizio diventa definitivo: "Presto anche in altri quartieri" Una sperimentazione che ha portato i suoi frutti. Ildi bus adal 6 maggio diventerà “ordinario e strategico” ed entrerà nel contratto didi Atac. Ad annunciarlo è l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè.I bus a“I mini bus a. 🔗 Romatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bus a fuoco, corse in ritardo e stipendi non pagati: il servizio di bus periferici ancora non decolla - Due autobus a fuoco in pochi giorni. Lavoratori costretti a scendere, di corsa, insieme agli utenti. Non sta attraversando un momento positivo l’azienda Bis/Tuscia che, gestisce a Roma il “lotto 2 ovest” del trasporto periferico di Roma. Le immagini dei “flambus” hanno fatto il giro del web... 🔗romatoday.it

Nuovo deposito bici al parcheggio Stadio. Servizio di sosta e rimessaggio a chiamata - Da ieri è attivo il nuovo servizio di rimessaggio biciclette a chiamata all’ex rifugio antiaereo nel parcheggio Stadio. "Si tratta di un’opportunità per incentivare la mobilità sostenibile – si afferma in una nota – pensata per chi si muove in bicicletta e ha bisogno di un punto sicuro per lasciarla in sosta". Il deposito è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 18, ad eccezione delle giornate in cui il parcheggio resterà chiuso, come nei giorni delle partite. 🔗lanazione.it

Pulizia a bordo bus ai capolinea, partito il servizio sperimentale - È partito, in via sperimentale, il servizio di pulizia a bordo dei bus Amt al capolinea di piazza Verdi. In questi giorni, di fronte alla stazione ferroviaria di Brignole, in uno dei principali punti di interscambio delle linee Amt, vengono svolte su ogni mezzo che arriva al capolinea le pulizie... 🔗genovatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Bus a chiamata, a Massimina il servizio diventa definitivo: Presto anche in altri quartieri; Sito Istituzionale | Massimina, dal 6 maggio bus a chiamata diventa definitivo; Massimina, test riuscito: cresce il bus a chiamata; Massimina, al via definitivo il servizio bus a chiamata dal 6 maggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Massimina, test riuscito: cresce il bus a chiamata - Dopo una prima fase sperimentale come linea speciale, da martedì 6 maggio il servizio di bus a chiamata nel quartiere Massimina diventerà definitivo e strutturale, iniziando una ... 🔗ilmessaggero.it

Roma: Patanè, dal 6 maggio servizio a chiamata Massimina diventa strutturale. A breve esteso in altri 15 ambiti - (FERPRESS) – Roma, 30 APR – Dopo una prima fase sperimentale come linea speciale, da martedì 6 maggio il servizio di bus a chiamata nel quartiere Massimina diventerà definitivo e strutturale, iniziand ... 🔗ferpress.it

Roma, il ClicBus diventa definitivo: il servizio a chiamata sostituirà le linee 086 e 087 - Il ClicBus è un servizio di trasporto pubblico a chiamata attivo tutti i giorni dalle 5,30 alle 24, indicando partenza, destinazione, orario e numero di passeggeri ... 🔗romait.it