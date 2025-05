Burioni contro l’omeopatia | I medici che la utilizzano andrebbero radiati dall’Ordine

Repubblica.it - Burioni contro l’omeopatia: “I medici che la utilizzano andrebbero radiati dall’Ordine” Il virologo torna a ribadire che non “ha alcuna base scientifica” e che andrebbe “abolita la vendita nelle farmacie” 🔗 Repubblica.it

Su altri siti se ne discute

Morte Maradona, Veronica Ojeda contro i medici: «Diego mi chiedeva aiuto, lo tenevano segregato, implorava di essere portato via» - Veronica Ojeda, ex moglie di Diego Armando Maradona, ha lanciato un duro atto di accusa contro l'équipe medica che seguiva il campione argentino, durante una delle udienze del processo che... 🔗leggo.it

Troppi gli episodi di violenza contro i medici negli ospedali della provincia di Frosinone - La Cisl Fp Frosinone pronta a supportare ogni azione a difesa del personale sanitario. Il Segretario Generale, Antonio Cuozzo, interviene dopo le parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha evidenziato la necessità di intervento sul fenomeno inaccettabile e vergognoso di... 🔗frosinonetoday.it

Burioni a Che tempo che fa: “Primo colpo della ricerca contro tumore pancreas” - (Adnkronos) – "C'è una notizia molto bella, che colpisce". Il professor Roberto Burioni, a Che tempo che fa, fornisce aggiornamenti… L'articolo Burioni a Che tempo che fa: “Primo colpo della ricerca contro tumore pancreas” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Cosa riportano altre fonti

L'omeopatia per curare i bambini, pediatri in rivolta: È una vergogna; Burioni contro la Federazione dei pediatri che promuove l’omeopatia: “Vergognatevi”; Una situazione inaccettabile: l’università di Modena e Reggio Emilia tiene corsi di omeopatia; Corso di Omeopatia a Unimore, Burioni innesca la polemica: Roba da comiche. 🔗Ne parlano su altre fonti

Roberto Burioni contro docente della Statale, 'è una no vax' - (ANSA) - MILANO, 23 OTT - Roberto Burioni, virologo e professore all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, torna ad attaccare i no vax. Questa volta, nel mirino, finisce Ilaria Muller ... 🔗msn.com

“Idioti” ai novax, denuncia per Burioni all’Ordine dei medici: “Rispetti deontologia” - Il sindacato dello Snap (Sindacato nazionale appartenenti Polizia di Stato) presenta un altro esposto contro Roberto Burioni, ancora una volta per alcuni commenti apparsi sui social a proposito dei ... 🔗altovicentinonline.it

Burioni contro Heather Parisi sull'autismo dopo le parole di Kennedy: "Cara collega, i vaccini non c'entrano" - Heather Parisi ha condiviso le parole di R.F. Kennedy sulle fantomatiche cause ambientali dell'autismo, ma Burioni ha smentito entrambi in un post sui social ... 🔗virgilio.it