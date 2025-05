Burioni contro l’omeopatia | I medici che la praticano devono esser sbattuti fuori dall’Ordine

non ha alcuna base scientifica, non è in alcun modo accettabile che un medico ometta una cura efficace per somministrare il nulla. Chi si comporta in questo modo devee secondo me sbattutodei». Queste le parole di Roberto, virologo, professore all’Università Vita-Salute San Raffaele e divulgatore scientifico a La Stampa. «Gli omeopatici – sottolinea – sono preparazioni a base di luna, plutonio, oppure anelli di rubino e collanine di giada. Ce ne sono di tutti i tipi.è una teoria che risale agli inizi dell’Ottocento e si basa sull’assunto che il simile possa curare il simile. Facciamo un esempio pratico: hai mal di testa? L’omeopata è convinto che prescrivendo qualcosa che causa il mal di testa, il mal di testa possa guarire. 🔗 Open.online