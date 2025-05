Buongiorno ko ma non lo sostituisce Rafa Mir | scelta assurda di Conte | Ha provato tutto in allenamento

Il Napoli perde un titolarissimo nel momento decisivo della stagione: la soluzione di Conte lascia tutti senza parole.Brutte notizie per Antonio Conte e per il Napoli, proprio nel momento più delicato della corsa Scudetto. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Alessandro Buongiorno presso il Pineta Grande Hospital hanno confermato i timori dello staff medico: lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tradotto, stagione finita per il difensore centrale, che salterà le ultime quattro giornate di campionato.Una tegola pesantissima per la retroguardia azzurra, che aveva trovato in Buongiorno un leader tecnico e carismatico, capace di garantire solidità e personalità in un reparto già provato.

L'infortunio di Buongiorno complica i piani del Napoli: Conte corre ai ripari con due possibili soluzioni. Il Napoli continua a sognare: la vittoria contro il Torino permette agli azzurri di scavalcare l'Inter e raggiungere la prima posizione in classifica. Le ultime quattro sfide saranno importantissime: gli uomini di Conte faranno di tutto per regalare alla tifoseria partenopea un nuovo trofeo in bacheca.

Il Napoli ha appena diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno. Il Napoli, dunque, è costretto a vincere lunedì prossimo contro l'Empoli. I partenopei, che hanno vinto appena due delle ultime nove gare di campionato, non possono infatti permettersi il lusso di portare a casa i tre punti. Anche perché l'Inter di Simone Inzaghi gioca domani allo Stadio San Siro.

