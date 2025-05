Buona tavola e movimento La sfida per stare meglio I consigli dell’esperta per tutti

tutti quegli alimenti confezionati che hanno subito diversi processi di trasformazione industriale, quando arrivano sulle nostre tavole coccolano il nostro palato, ma possono trasformarsi in fattore di rischio per l'obesità. La bilancia purtroppo non mente ed è inesorabile. E'utile saperne di più per evitare problemi alla salute.La dottoressa Adriana Di Giorgio, libera professionista, dietista ed esperta in nutrizione clinica e dietetica con studio al Campo di Aviazione chiarisce alcuni dubbi e fornisce alcuni consigli che possono essere utili quando andiamo a fare la spesa.

