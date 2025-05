Buon primo maggio dall’agenzia di stampa Italpress

Italpress augura ai lettori Buon primo maggio. Gli aggiornamenti del sito riprenderanno venerdì 2 maggio.

Il cardinale Zuppi ai giornalisti: “Buon primo maggio, preoccupiamoci delle morti sul lavoro” | VIDEO - Il cardinale Matteo Maria Zuppi svia le domande sul Conclave e sulla sua possibile elezione spostando l’attenzione sulla festività del 1° maggio. Intercettato dai giornalisti fuori dal Vaticano, al termine della riunione della Congregazione dei cardinali, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha inizialmente scherzato con una cronista che ha affermato: “Non ci sopportate più ormai”. 🔗tpi.it

Savignano sul Rubicone: fine settimana del Primo maggio tra concerti, mercatini, spettacoli e buon cibo - A Savignano sul Rubicone inizia un maggio di festa e tradizioni, con un fine settimana ricco di eventi per grandi e piccini, un omaggio alla Primavera e alla storia locale del Paese. Si comincia giovedì 1 maggio con "Primo maggio Romagnolo", per celebrare la Festa del lavoro tra liscio e... 🔗cesenatoday.it

Zuppi esce dal Vaticano: “Buon Primo maggio, occupiamoci del lavoro e delle vittime del lavoro” - “Sono figlio di giornalisti come faccio a non sopportarvi, mio padre era giornalista” Così il cardinale Mattia Zuppi lasciando la congregazione che si è tenuta in mattinata in Vaticano. Poi l’abbraccio con Alfredo, storico venditore di santini in piazza san Pietro: “Siamo di Trastevere. Lui è il meglio, fatevi raccontare la sua storia e perché ci vogliamo bene. Buon lavoro a voi e buon primo maggio, occupiamoci del lavoro e delle vittime del lavoro. 🔗ilfattoquotidiano.it

BUON 1° MAGGIO - Bentrovati È il Primo maggio, sto tornando dal Canada dove ho seguito le elezioni (ma non ne scriverò qui, perché non è Mondo Capovolto, anche se amo molto quel grande Paese del Nord). Mi perdonerete ... 🔗corriere.it

Buon primo maggio, le origini della festa dei lavoratori e le frasi celebri - La scelta della data del primo maggio è stata fatta durante il congresso della Seconda Internazionale, in onore degli operai uccisi a Chicago nel 1886 durante una manifestazione ... 🔗corriere.it

Frasi e citazioni sul Primo Maggio: brevi, ironiche, di riflessione e aforismi da condividere - Il Primo Maggio, conosciuto anche come Festa dei Lavoratori, è un’occasione per celebrare il valore del lavoro, i diritti conquistati e il contributo quotidiano di milioni di ... 🔗msn.com