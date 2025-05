Buon compleanno Aba Cercato Ricky Tognazzi…

Buon compleanno Aba Cercato, Ricky Tognazzi, Leonardo Bonucci, Elio Zamuto, Andrea Degortes (Aceto), Luigi Perrone, Mario Aldo Montano, Carlo Lucherini, Ermete Realacci, Roby Facchinetti, Claudio Golinelli, Oliver Bierhof, Christian Manfredini, Mauro Bergamasco, Violante Placido.Oggi 1° maggio compiono gli anni: Virgilio Gaito, avvocato; Stefano Maria Manelli, religioso; Federica Rossi Gasparrini, politica; Bruno Viserta Costantini, politico; Isabella (Sonia Tonon), attrice, cantante; Aba Cercato, conduttrice e annunciatrice tv; Paola Mannoni, attrice, doppiatrice; Elio Zamuto, attore, doppiatore; Giuseppe Lanci, direttore fotografia; Giovanni Mongiello, politico; Tomaso Vialardi di Sandigliano, diplomatico, scrittore; Andrea Degortes (Aceto), fantino.Inoltre compiono gli anni: Roby Facchinetti, musicista, cantante; Gabriella Mondello, politica; Benedetto Vertecchi, pedagogista; Nello Buongiorno, cantante; Luigi Perrone, politico; Antonio Malaschini, avvocato; Giovanni Brunale, politico; Mario Aldo Montano, schermidore; Angelo Pasquini, giornalista, sceneggiatore; Roberto Bonanni, attore; Giuseppe Mininni, psicologo; Angelo Spinillo, vescovo; Tommaso Barbato, politico; Paolo Paoletti, ex rugbista, arbitro rugby, attore; Loredana Zugna, ex tiratrice a segno; Carlo Lucherini, politico; Giorgio Ajazzone, dirigente sportivo; Alfonso di Guida, ex atleta; Ermete Realacci, ambientalista, politico.

Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic… - Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic, Giuseppe Gargani, Franco Gallo, Enrico Garaci, Giancarlo Pagliarini, Cristiano Malgioglio, Gaetano Quagliariello, Annamaria Bernardini de Pace, Giorgio Brandolin, Maria Teresa Ruta, Paul Belmondo, Salvatore Margiotta, Andrea Ferro, Massimiliano Busellato… Oggi 23 aprile compiono gli anni: Cristiana d’Armiento, dirigente d’azienda; Luciano Scarin, manager; Pietro Polo Perucchin, ex ciclista; Romano Cataletto, ex hockeista; Pio d’Andola, francescano, presbitero; Giuseppe Bonazzi, sociologo; Giuseppe Gargani, politico; Milena ... 🔗romadailynews.it

Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi, Miguel Bosè… - Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi, Maxi Lopez, Miguel Bosè, Lamberto Bava, Jaap de Hoop Scheffer, Alec Baldwin, Benedetto della Vedova, Marco Ballotta, Vincenzo Cuomo, Nigel Farage, F.S. Garaguso, Marco Lollobrigida, Tancredi Turco, Francesco Mandelli, Josè Basanta, Federico Rodriguez… Oggi 3 aprile compiono gli anni: Nika Rossi, ex cestista; Andrea Fanton, fumettista; Fabrizio Plessi, artista; Gaetano Grillo, politico; Gabriella Cotta Ramusino, ex canoista; Vito d’Ambrosio, politico, magistrato; Lamberto Bava, regista, sceneggiatore, attore; Alvaro Superchi, sindacalista, ... 🔗romadailynews.it

Buon compleanno, Solidaunia: 20 anni tra cooperazione e volontariato - Era il 28 febbraio 2005: davanti al notaio Calderisi, a Foggia, 24 soci fondatori si riunirono per dare vita a un'associazione che già nel nome intrecciava identità del territorio e volontà di aprirsi all'altro. Esattamente venti anni fa nasceva "Solidaunia - la Daunia per il mondo onlus" - la... 🔗foggiatoday.it

