Bullismo e cyberbullismo progetto di Sgr sulla sicurezza online con coinvolte 79 classi

progetto ‘Da spettatori a protagonisti’ che il programma Sgr per la Scuola, coordinato da Primula Lucarelli e Nicoletta Renzi, dedica alla sicurezza online, a Bullismo e cyberBullismo nelle scuole del riminese, in collaborazione con dirigenti scolastici e docenti. 🔗 Riminitoday.it - Bullismo e cyberbullismo, progetto di Sgr sulla sicurezza online con coinvolte 79 classi S’è chiusa la sesta edizione del‘Da spettatori a protagonisti’ che il programma Sgr per la Scuola, coordinato da Primula Lucarelli e Nicoletta Renzi, dedica alla, ae cybernelle scuole del riminese, in collaborazione con dirigenti scolastici e docenti. 🔗 Riminitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

“No al bullismo”: Gallinari, Vettori e Toni impegnati nel progetto per aiutare i ragazzi a non sentirsi soli - Il progetto “No al Bullismo”, ideato dal content creator Ludovico Aldasio e Riccardo Vatovec, con la partecipazione di numerosi sportivi e celebrità mira a sensibilizzare i giovani sul tema e a offrire un punto di riferimento alle vittime.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cassino, bullismo e cyberbullismo a confronto con gli studenti - Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha preso parte a un importante evento dedicato alla sensibilizzazione sul bullismo e sul cyberbullismo, tenutosi presso l’IIS San Benedetto di Cassino. Un incontro che ha visto la partecipazione della Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Venuti, l’avv. Antonio La Scala, il Sindaco di Cassino, Enzo Salera, di studenti, educatori e esperti del settore, con l’obiettivo di affrontare un fenomeno che coinvolge sempre più giovani e famiglie nel nostro territorio. 🔗laspunta.it

San Vito al Tagliamento: 7 marzo, evento sulla sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo - Venerdì 7 marzo 2025 l’Arci Cral di San Vito al Tagliamento ospiterà lo spettacolo “Le parole di tallio”, un intenso e toccante evento di teatro-canzone dedicato alla sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Inizio ore 21:00, ingresso è libero. L’evento è organizzato dall’Arci Cral in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento e vedrà in scena un’opera scritta da Pablo Perissinotto, con musiche di Enrico Casarotto. 🔗udine20.it

Ne parlano su altre fonti

Bullismo e cyberbullismo, progetto di Sgr sulla sicurezza online con coinvolte 79 classi; Rimini, oltre 1500 studenti coinvolti nel progetto SGR: “Connessi, ma sicuri” contro i rischi digitali; Rimini: contro bullismo e cyberbullismo un progetto dedicato, 1 ragazzo su 2 è vittima; Gli studenti si inventano un gioco di società per dialogare e dire stop a bullismo e cyberbullismo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cyberbullismo e sicurezza online: chiusa la 6° edizione del progetto Sgr per la Scuola - S’è chiusa la sesta edizione del progetto ‘Da spettatori a protagonisti’ che il programma SGR per la Scuola, coordinato da Primula Lucarelli e Nicoletta Renzi, dedica alla sicurezza online, a bullismo ... 🔗altarimini.it

Dal bullismo ai rischi della rete, la polizia con gli studenti delle prime dell’Istituto Cuppari - Dai rischi legati a bullismo e cyberbullismo alle conseguenze dell’uso di alcol e droghe. Alcuni dei temi affrontati martedì ... 🔗msn.com

Bullismo e cyberbullismo. ''Il peso delle parole'', emozioni e riflessioni al Campus Fortunato - Profonda partecipazione al Campus dell’I.I.S. "Giustino Fortunato" di Rionero in Vulture per l’evento "Il peso delle parole", parte del progetto “Stop agli scherzi che non fanno più ridere”. Ispirati ... 🔗lasiritide.it